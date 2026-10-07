Western Digital: Seagate ist die bessere Wahl

Was bewegt die Aktie?

Für Western Digital zählen im HDD-Markt derzeit zwei Themen. Zuerst sorgten Toshibas geplante Investitionen von rund 230 Millionen Dollar für die Sorge, dass zusätzliche Produktionskapazität entsteht. Der Markt bewertete dieses Szenario zunächst als Belastung für Western Digital und Seagate, weil ein größeres Angebot die Preise unter Druck setzen könnte.

Diese erste Reaktion hielt nur kurz an. Channel Checks und Analystenerwartungen zeigten, dass Toshibas Anteil bei HDDs trotz der Investition wahrscheinlich kaum steigt und eher bei zehn bis elf Prozent bleibt. Zusätzlich sprechen die technischen Voraussetzungen weiter für Western Digital und Seagate gegenüber Toshiba.

Das größere Risiko liegt beim möglichen Verkauf der TDK-Sparte für Festplattenköpfe. Diese Köpfe gehen an Hersteller wie Seagate und Western Digital. Seagate hat in diesem Wettbewerb offenbar das höhere Angebot abgegeben und könnte den Zuschlag für das Geschäft bekommen.

Für Western Digital wäre dieser Ausgang empfindlich. Das Unternehmen müsste die HDD-Schreibköpfe dann bei einem direkten Konkurrenten kaufen. In einem ohnehin knappen HDD-Angebot könnte Seagate dadurch einen Vorteil bei Preisen und Verfügbarkeit erhalten. Genau diese Bedingung macht Western Digital aktuell riskanter als Seagate.

Der Vergleich der Aktien bestätigt diese Einordnung. Western Digital weist über verschiedene Laufzeiten eine ähnliche Entwicklung wie Seagate auf, aber mit höherer Schwankungsbreite. In übergeordneten Aufwärtsphasen legt Western Digital stärker zu. In Abwärtsphasen fällt die Aktie stärker. Auf lange Sicht nähert sich die Gesamtentwicklung wieder an, sodass Seagate bei ähnlichem Ergebnis das geringere Beta bietet.

Charttechnik

Charttechnisch fällt vor allem die höhere Schwankungsbreite auf. Western Digital steigt in übergeordneten Aufwärtsphasen stärker als Seagate, verliert in Abwärtsphasen aber stärker. Da sich das langfristige Gesamtergebnis nur gering unterscheidet, spricht das Verhältnis aus Ertrag und Schwankung aktuell eher für Seagate.

Martins Einschätzung

Bei Western-Digital-Positionen ist derzeit Vorsicht sinnvoll. Wenn Seagate den Zuschlag für das TDK-Geschäft bekommt, kann Western Digital bei HDD-Schreibköpfen von einem direkten Konkurrenten abhängig werden. Deshalb ist Seagate aktuell die attraktivere Aktie.