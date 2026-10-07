WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Oktober

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SGP: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede IWF-Herbsttatung 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 13:00 USA: MBA Hypothkenanträge 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 15./16.9.26 21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26 SONSTIGE TERMINE 11:45 NOR: Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis 16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert) 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26 17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26 TWN: TSMC, Umsatz 9/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung 13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft EUR: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3 Trading Update USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, August 2026 08:00 DEU: Inlandstourismus, August 2026 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2026 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26 (vorab) SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Finanzminister HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26 07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon 11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel. 14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26 10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen 12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3/26 CHE: Lonza, Kapitalmarkttag USA: Applied Materials, Investorentag USA: Workday, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26 01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen USA: Accenture, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26 03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26 20:00 USA: Fed-Beige-Book SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht 10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk 13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert) 08:00 GBR: BIP 8/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26 16:00 USA: Lagerbestände 8/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim 11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) 12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen INA: Reliance Industrie, Q2/27 USA: CSX, Q3/26 USA: Interactive Brokers, Q3/26 TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26 15:15 USA: Industrieproduktion 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen 23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1/27 CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung USA: Jefferies, Investorentag USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26 04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen 12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen 12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day 17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26 09:30 POL: Industrieproduktion 9/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26 10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26 11:00 EUR: Bauproduktion 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Bericht (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------

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