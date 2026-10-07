Zwei Rezepte gegen einen schwachen Euro

Am Anleihemarkt fallen derzeit jahrzehntealte Marken, praktisch im Akkord. Die Umlaufrendite zehnjähriger US-Anleihen stieg kürzlich so hoch wie zuletzt 2002. Das ist angesichts hoher öffentlicher Schuldenstände ein schlechtes Zeichen. Noch beunruhigender ist, was derzeit in Europa passiert.

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