Airline-Chefs zu Flydubai-Vorfall: Keine absolute Sicherheit möglich

Brüssel, 08. ⁠Okt (Reuters) - Nach dem gefährlichen Zwischenfall bei der Fluggesellschaft Flydubai haben führende Luftfahrtmanager die hohen Sicherheitsstandards der Branche betont, zugleich aber vor unrealistischen Erwartungen gewarnt. "Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, ‌dass es in dieser Branche keine absolute Sicherheit gibt", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag vor Journalisten in Brüssel. Die ⁠psychologischen ⁠Überprüfungen von Piloten seien robust. Ryanair-Chef Michael O'Leary betonte ebenfalls die Schwierigkeit, solche Einzelfälle zu verhindern. "Wenn man jemanden im Cockpit hat, der verrückt ist, ist es sehr schwer, das gesetzlich zu regeln", erklärte er.

Hintergrund ist der Vorfall bei der ‌staatlichen Fluggesellschaft Flydubai aus den Vereinigten ‌Arabischen Emiraten am 30. September, den Israel als Terroranschlag wertet. Ein Copilot soll dort versucht haben, die vorwiegend mit Israelis besetzte ⁠Maschine auf dem Flug von Dubai nach Tel Aviv zum ‌Absturz zu bringen, indem er den ⁠Kapitän mit einer Notfallaxt angriff. Ein Unglück konnte durch das Eingreifen von Passagieren und an Bord befindlichen weiteren Flydubai-Piloten verhindert werden. Israelischen Regierungsvertretern zufolge hatte der ‌Copilot die Tat schon vor ⁠seiner Einstellung bei dem Billigflieger ⁠geplant.

Derartige Vorfälle gelten in der Luftfahrt als extrem selten. Zuletzt hatte vor rund zehn Jahren ein Copilot der Lufthansa-Tochter Germanwings eine Katastrophe absichtlich herbeigeführt. Am 24. März 2015 sperrte der Copilot den Kapitän aus dem Cockpit aus und steuerte einen Airbus A320 in den französischen Alpen in eine Bergwand. Bei dem Absturz kamen alle 150 Menschen ⁠an Bord ums Leben.

(Bericht von Julia Payne; geschrieben von Ilona Wissenbach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)