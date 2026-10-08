AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich fallen auf Vierjahrestief - BofA stuft ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch die Bank of America (BofA) hat den Kurs von Jungheinrich am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit vier Jahren gedrückt. Die Papiere rutschten um 6,5 Prozent auf 20,86 Euro ab. Nach einer Phase der Stabilisierung hat sich damit der Abwärtsdruck wieder verschärft. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust über 40 Prozent.

Analyst Tore Fangmann rechnet nicht länger mit einer kurzfristigen Erholung auf dem europäischen Markt für Stapler. Hohe Zinsen, die Inflation und die Konkurrenz aus China belasteten die Branche. Der Experte senkte daher die Einstufung für Jungheinrich auf "Underperform" und das Kursziel von 35 auf 21 Euro.

Für die Aktien des Kontrahenten Kion reduzierte Fangman das Kursziel von 66 auf 45 Euro. Kion-Aktien verloren 2,4 Prozent auf 33,15 Euro. Fiskalische Maßnahmen der Bundesregierung für die Infrastruktur müssten erst noch zeigen, dass auch die Logistikbranche davon profitiert, argumentierte der Experte. Hinzu komme eine große Abhängigkeit beider Unternehmen vom schwächelnden Konsum der Verbraucher./bek/stk