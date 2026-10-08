Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte 25.000-Punkte-Marke testen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag dürfte sich der Dax am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer tun. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Minus von 0,34 Prozent auf 25.020 Zähler. Damit bleibt die runde Marke von 25.000 Punkten im Fokus, der sich der Dax bereits am Vortag genähert hatte.

"Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der Dax am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte.

Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

Die am Vortag schwachen Technologiewerte stehen nach Quartalszahlen vom koreanischen Tech-Schwergewicht Samsung sowie nach Umsatzzahlen des taiwanischen Chipriesen TSMC im Blick. Samsung steigerte dank unerwarteter Gewinne aus dem Speicherchip-Geschäft den Gewinn um fast das Neunfache. Der Quartalsumsatz von TSMC legte um etwas mehr als die Hälfte zu, die Nachfrage nach KI-Produkten blieb stabil.

Detaillierte Quartalszahlen gab es von Südzucker . Auf Tradegate reagierten die Aktien zuletzt mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der Zuckerproduzent schrieb wieder schwarze Zahlen.

Anleger schauen am Morgen auch auf die neuesten Absatzzahlen von Daimler Truck , die für einen kleinen Kursanstieg von 0,7 Prozent auf Tradegate sorgten./ajx/stk