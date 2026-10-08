ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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