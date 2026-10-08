ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 875 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. "Muse trifft auf die Internet-Türsteher", titelte Brent Thill über seiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Nutzungstest des persönlichen KI-Agenten von Meta auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten im Internet habe gezeigt, dass rund ein Drittel Muse blockten, rund ein Drittel ihm das Leben schwer machten und er nur auf rund einem Drittel der Seiten problemlos funktionierte. Das könnte die Akzeptanz von Muse bei Kunden verzögern und im Gegenzug den Burggraben der Alphabet-Tochter Google stärken. Allerdings bleibe die Werbenachfrage stark, war wiederum für Meta gut sei./mis/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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