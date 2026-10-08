ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Allianz auf 440 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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