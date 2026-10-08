ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Richemont auf 200 Franken - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 220 auf 200 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich abschwächen, schrieb James Grzinic in einem Ausblick am Donnerstag. Die Profitabilität des Herstellers von Luxusgütern dürfte sich aber verbessern, denn Gegenwind von den Input-Kosten und den Wechselkursen flaue ab./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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