ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte sinken trotz Protektionshoffnung - Schwaches Umfeldgestern, 12:16 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
PlusFrankreichs Haushaltskrise