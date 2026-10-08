ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

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