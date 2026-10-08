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APA ots news: CMTA AG: Hard underwriting komplettiert das Leistungsangebot für Emittenten

Konzessionserweiterung "Feste Übernahmeverpflichtung": CMTA AG  
als vollumfänglicher Infrastruktur- und Platzierungspartner im 
DCM Geschäft. 

Graz (APA-ots) - Die CMTA AG stärkt ihre Position im europäischen  
Anleihemarkt. Mit 
der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten 
Konzessionserweiterung kann das auf Fixed Income spezialisierte 
Unternehmen künftig Finanzinstrumente mit fester 
Übernahmeverpflichtung platzieren. Damit erweitert CMTA ihr 
Emissionsgeschäft um eine entscheidende Fähigkeit: gegenüber 
Emittenten verbindlich für ein vereinbartes Emissionsvolumen 
einzustehen und das damit verbundene Platzierungsrisiko zu 
übernehmen. 

Für Banken, Unternehmen und öffentliche Emittenten eröffnet dies 
zusätzliche Sicherheit bei der Kapitalaufnahme. Beim sogenannten Hard 
Underwriting verpflichtet sich CMTA, ein festgelegtes Volumen zu 
vereinbarten Konditionen zu übernehmen. Die konkrete Übernahmezusage 
und ihre Voraussetzungen werden für die jeweilige Transaktion 
vereinbart. 

Zwtl.: Investorenzugang wird um verbindliches Engagement erweitert 

"Mit dieser Konzessionserweiterung stärken wir unsere Rolle dort, 
wo sich der Erfolg einer Finanzierung entscheidet: bei der Umsetzung. 
Wir können künftig selbst eine feste Übernahmezusage geben und damit 
mehr Verantwortung für eine Emission übernehmen. Für unsere Kunden 
bedeutet das mehr Verbindlichkeit bei der Kapitalaufnahme. Für CMTA 
ist es der finale Schritt, sich als leistungsfähiger Partner im 
europäischen Emissionsgeschäft zu etablieren", erklärt Christoph 
Müller, CEO der CMTA AG. 

CMTA baut dabei auf ein internationales Netzwerk von mehr als 
1.100 institutionellen Marktteilnehmern. Zusammen mit der 
Kapitalmarktkompetenz des Teams und der technologischen Infrastruktur 
der Plattform JAMES entsteht ein Angebot, das Investorenzugang, Daten 
-Know-How und Platzierungskraft miteinander verbindet. 

CMTA positioniert sich als Spezialist für Privatplatzierungen mit 
einem Volumen von 10 bis 100 Millionen Euro. Im Fokus stehen die 
gezielte Ansprache passender Investoren und eine auf den 
Finanzierungsbedarf des Emittenten abgestimmte Platzierung. Zugleich 
begleitet CMTA zukünftig syndikatsführende Banken bei Sub-Benchmark- 
und Benchmark-Emissionen als ergänzender Co-Lead-Partner um die 
Orderbuchtiefe zu stärken. Mit dem Zugang zu zusätzlichen 
Investorengruppen trägt CMTA dazu bei, die Käuferbasis solcher 
Transaktionen zu verbreitern. Die neue Berechtigung erweitert die 
Möglichkeiten, diese Platzierungsaktivitäten auch mit einer 
verbindlichen Übernahmezusage zu verbinden. 

Zwtl.: Die gesamte Laufzeit einer Anleihe im Blick 

Der strategische Ansatz von CMTA reicht über den Emissionstag 
hinaus. Mit der KI-unterstützten Plattform JAMES macht das 
Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen institutioneller 
Marktteilnehmer sichtbar und unterstützt die Suche nach passenden 
Handelspartnern im Sekundärmarkt. So verbindet CMTA die 
Kapitalaufnahme mit einer Infrastruktur, die auch nach der 
Platzierung relevant bleibt. 

"Wir denken eine Anleihe über ihre gesamte Laufzeit. Emittenten 
brauchen Zugang zu Kapital und technischer Infrastruktur, Investoren 
brauchen Zugang zu passenden Anlagen und später zu möglichen 
Handelspartnern. Unsere Stärke liegt darin, diese Perspektiven 
zusammenzuführen - mit Marktkenntnis, Technologie und einem 
internationalen Netzwerk", so Müller. 

Die Konzessionserweiterung unterstreicht den Wachstumsanspruch 
von CMTA. Nach der strategischen Beteiligung der Raiffeisen- 
Landesbank Steiermark baut das Unternehmen seine Möglichkeiten im 
Kapitalmarktgeschäft weiter aus. Im Mittelpunkt steht ein klares 
Ziel: CMTA als langfristigen Partner für Emittenten und 
institutionelle Investoren im europäischen Fixed-Income-Markt zu 
positionieren. 

Über CMTA AG 

Die CMTA AG mit Sitz in Graz ist ein auf Fixed Income 
spezialisiertes Kapitalmarktunternehmen. CMTA verbindet 
Kapitalmarktkompetenz, regulatorische Infrastruktur und Technologie 
mit einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.100 
institutionellen Marktteilnehmern. Über die KI-unterstützte Plattform 
JAMES führt das Unternehmen Kauf- und Verkaufsinteressen im 
Anleihemarkt zusammen. Das Angebot richtet sich an Emittenten und 
institutionelle Investoren im Primär- und Sekundärmarkt. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   CMTA AG 
   Sarah Weihs, BA MBA 
   Telefon: +43 50 2682 15 
   E-Mail: presse@cmta.at 
   Website: https://cmta.at 

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OTS0138    2026-10-08/14:19
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