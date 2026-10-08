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APA ots news: Österreichs Unternehmensbestand seit 2019 deutlich gewachsen: Insolvenzquote bei 1%

OeNB präsentiert neues Unternehmensdynamik-Dashboard 

Wien (APA-ots) - In Österreich werden deutlich mehr Unternehmen gegründet  
als durch 
Marktaustritte oder Insolvenzen wegfallen. Der Unternehmensbestand 
ist seit 2019 erheblich gewachsen. Die Insolvenzquote liegt - 
abgesehen von den besonders niedrigen Insolvenzquoten in den 
Pandemiejahren - bei rund 1 %. Für 2026 beträgt sie nach aktuellem 
Datenstand 1,08 %, nach 1,18 % im Jahr 2025. 

Das neue Unternehmensdynamik-Dashboard der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) stellt Insolvenzen erstmals in den Zusammenhang 
mit einer klar definierten Unternehmensgrundgesamtheit und zeigt 
zugleich Markteintritte und -austritte (neu gegründete bzw. erstmals 
am Markt aktive Unternehmen) sowie die Entwicklung des 
Unternehmensbestands. Weiters werden Analysen zu Insolvenzzahlen und 
-quoten ab 2019 ermöglicht. Die Auswertungen sind nach Branchen und 
Regionen möglich, bei Insolvenzen sogar bis auf Ebene der politischen 
Bezirke. 

Insolvenzquote 2026 unter Vorjahresniveau 

In der öffentlichen Diskussion stehen häufig absolute 
Insolvenzzahlen im Mittelpunkt. Für ihre wirtschaftliche Einordnung 
muss jedoch berücksichtigt werden, wie sich gleichzeitig die Zahl der 
Unternehmen insgesamt entwickelt. Der in diesem Dashboard erfasste 
Unternehmensbestand ist von rund 225.500 (2019) auf rund 283.000 ( 
2025) gestiegen - ein beachtlicher Zuwachs von rund 25%. Anfang 2026 
umfasst sie bereits rund 291.000 Unternehmen. 

Damit können auch die absoluten Insolvenzzahlen steigen, ohne 
dass die Insolvenzquote im gleichen Ausmaß zunimmt. 2019 wurden 2.123 
Insolvenzen registriert, entsprechend einer Quote von 0,94 %. 2025 
waren es 3.335 Insolvenzen bzw. 1,18 %. Für 2026 wurden bislang 2.155 
Insolvenzen erfasst; annualisiert resultiert daraus derzeit eine 
Quote von rund 1,08 %. 

Die Daten zeigen einen Anstieg der Insolvenzquote nach den 
Pandemiejahren. Insgesamt bewegt sich die Insolvenzquote aber 
weiterhin in einer Größenordnung von rund 1 % und liegt 2026 bislang 
unter dem Vorjahreswert. 

Viele Markteintritte und ein wachsender Unternehmensbestand 

Insolvenzen sind nur ein Teil der Unternehmensdynamik. Seit 2019 
wurden jährlich rund 16.000 bis 19.000 Markteintritte verzeichnet. 
Gleichzeitig haben im selben Zeitraum jährlich zwischen 8.000 und 
12.000 Unternehmen den Markt verlassen. Zu beachten ist, dass ein 
Insolvenzverfahren nicht notwendigerweise zu einem Marktaustritt 
führt. "Eine steigende Zahl von Insolvenzen ist nicht dasselbe wie 
eine steigende Insolvenzquote. In Österreich treten jedes Jahr rund 
fünfmal so viele Unternehmen neu in den Markt ein, wie insolvent 
werden - eine Wirtschaft lebt gerade auch von dieser laufenden 
Erneuerung", erklärt Wolf Reuter, Chefökonom der OeNB. 

Methodik im Fokus: Was dieses Dashboard von üblichen 
Insolvenzstatistiken unterscheidet? 

Übliche Insolvenzstatistiken in Österreich berichten vor allem 
absolute Fallzahlen. Diese zeigen, wie viele Insolvenzverfahren 
registriert wurden, berücksichtigen aber nicht, wie viele bestehende 
Unternehmen diesen Fällen gegenüberstehen und wie sich deren Zahl 
über die Zeit verändert. Das OeNB-Unternehmensdynamik- Dashboard 
verwendet dagegen eine über die Zeit einheitlich definierte 
Unternehmensgrundgesamtheit und kann dadurch Insolvenzquoten 
berechnen. 

Auch die Abgrenzung unterscheidet sich. Häufig zitierte 
Insolvenzstatistiken zählen auch Einzelunternehmen zu den 
Unternehmensinsolvenzen. Im Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG 2010) werden Einzelunternehmen grundsätzlich 
dem Haushaltssektor zugerechnet, weil sie keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzen und sich ihre wirtschaftlichen 
Aktivitäten sowie Vermögens- und Schuldpositionen nicht eindeutig von 
jenen der Eigentümerhaushalte trennen lassen. Das OeNB- 
Unternehmensdynamik-Dashboard umfasst in Österreich ansässige, 
rechtlich selbständige Unternehmen der finanziellen und 
nichtfinanziellen Unternehmenssektoren und ausdrücklich nicht den 
Haushaltssektor. 

Damit beantworten die Zahlen unterschiedliche Fragen: Absolute 
Fallzahlen zeigen die Zahl registrierter Insolvenzverfahren; die OeNB 
-Insolvenzquote zeigt, welcher Anteil einer klar definierten 
Unternehmenspopulation innerhalb eines bestimmten Zeitraums insolvent 
wurde. 

Integrated Firm-Level Database als neue Datengrundlage 

Grundlage des Dashboards ist die Integrated Firm-Level Database ( 
IFLD) der OeNB. Sie verbindet bislang getrennte administrative, 
statistische Daten zu Firmendemografie, Jahresabschlüssen, 
Bankkrediten, Eigentumsstrukturen und Insolvenzen innerhalb klar 
definierter Unternehmenspopulationen. 

Der gleichzeitig veröffentlichte OeNB-Report dokumentiert die 
neue Dateninfrastruktur und präsentiert erste Ergebnisse zur 
österreichischen Unternehmenslandschaft. Unter anderem zeigt er, dass 
rund 36 % (im Jahr 2021) der nichtfinanziellen Unternehmen einen 
Kredit bei einem österreichischen Kreditinstitut haben und die 
Kreditvergabe stark konzentriert ist. "Das Unternehmensdynamik- 
Dashboard zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert eine integrierte 
Firmendatenbasis bietet: Statt einzelne Ereignisse isoliert zu 
zählen, können wir sie in eine klar definierte Unternehmenspopulation 
und die gesamte Unternehmensdynamik einordnen. Der IFLD steht 
zugleich noch am Anfang seiner Entwicklung. Mit dem Ausbau zu einem 
mehrjährigen Panel und der Integration weiterer Datenquellen soll 
daraus eine zentrale Dateninfrastruktur für Analysen von Geldpolitik 
und Transmission, Finanzstabilität, Strukturwandel, Produktivität und 
Unternehmensdynamik entstehen", so Regina Fuchs, Direktorin der 
Hauptabteilung Statistik. 

Weiterführende Informationen 

Das Unternehmensdynamik-Dashboard der Oesterreichischen 
Nationalbank kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 
https://connect.oenb.at/oenb_apps/Unternehmensdynamik_Dashboard/ 

Der gleichzeitig veröffentlichte OeNB-Report zur Integrated Firm- 
Level Database (IFLD) ist bereits online verfügbar. 

Fragen speziell zum Dashboard können gerne an ifld@oenb.at 
gerichtet werden. 

Infos zum Thema Unternehmensdynamik finden sich auf der OeNB- 
Website. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0060    2026-10-08/10:14
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