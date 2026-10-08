Arbeitgeber warnen Gewerkschaften bei Banken vor "Überforderung"

Düsseldorf, 08. ⁠Okt (Reuters) - Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Privatbanken in Deutschland haben die Arbeitgeber vor überzogenen Forderungen gewarnt. "Forderungen dürfen den Realitätsbezug nicht verlieren und zu keiner Überforderung führen", sagte ‌ihr Verhandlungsleiter Thomas Lange am Donnerstag. Die Verhandlungen sollten nicht mit einer Vielzahl komplexer Themen überfrachtet werden. Beide Seiten ⁠kamen am ⁠Mittag in Berlin zu ersten Gesprächen zusammen.

Die Gewerkschaft Verdi will sechs Prozent mehr Gehalt bei zwölf Monaten Laufzeit eines Tarifvertrags durchsetzen. Ein Ergebnis solle auch auf übertariflich bezahlte Beschäftigte übertragen werden. Zudem sollen Banker einen Teil ‌ihres Gehaltes in bis zu 20 zusätzliche ‌freie Tage pro Jahr umwandeln können. Aber auch der Trend zum verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in den Geldhäusern soll eine ⁠Rolle spielen: Verdi will auch verstärkte Regeln zum Beschäftigungsschutz durchsetzen. ‌Die konkurrierende Gewerkschaft DBV pocht ⁠auf eine Gehaltssteigerung von 9,5 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die Arbeitgeber erklärten, die Gewerkschaften sollten sich auf Gehaltsfragen konzentrieren. "Für Transformationsprozesse brauchen unsere Unternehmen ‌keine tarifliche Nachhilfe", betonte Lange. ⁠Mit Unverständnis reagierte er zudem ⁠auf die Forderung nach einem einseitigen Anspruch auf Gehaltsumwandlung in bis zu 20 freie Tage pro Jahr.

Die Verhandlungen sollen am 2. November fortgesetzt werden. Weitere Gespräche sind für den 23. November anberaumt. Beide Seiten hatten sich zuletzt 2024 auf 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten verständigt.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)