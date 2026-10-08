Bayerns IG Metall dringt auf Angebot - "Bereiten Warnstreiks vor"

München, 08. ⁠Okt (Reuters) - Die bayerische IG Metall dringt im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie auf ein konkretes Angebot der Arbeitgeber und droht andernfalls mit Streik. "Sollte am 27. Oktober nichts passieren, werden wir uns auf Warnstreiks vorbereiten", sagte ‌Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott am Donnerstag nach der ersten Verhandlungsrunde für die 837.000 Beschäftigten der Branche im Freistaat in München. Die ⁠Arbeitgeber hatten, ⁠wie in den anderen Tarifbezirken, dabei kein Angebot vorgelegt. Die zweite Runde ist für den 27. Oktober in Coburg angesetzt. Am gleichen Tag wird in allen Tarifbezirken verhandelt. Noch bis Ende Oktober gilt die Friedenspflicht, während der Streiks ausgeschlossen sind.

Die IG Metall war deutschlandweit ‌mit einer Forderung von fünf Prozent mehr Lohn ‌und einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Tarifrunden gegangen. "Die Forderung ist überhöht und passt nicht nur wirtschaftlichen Situation in Deutschland und Bayern", sagte ⁠der neue Verhandlungsführer des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm), Thomas Kaeser, ‌nach dem 90-minütigen Auftakt zu den ⁠Gesprächen. Für ein eigenes Angebot der Arbeitgeber sei es noch zu früh. Die wirtschaftliche Lage sei viel dramatischer als die Gewerkschaft dargestellt habe. Fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt seien ‌für die meisten Unternehmen nicht ⁠tragbar.

"Wir sind nicht wirklich weitergekommen", stellte ⁠Ott fest. Er verwies darauf, dass die Bundesregierung am Donnerstag die Konjunkturprognose angehoben habe. Ott räumte ein, dass die stark auseinanderklaffende Lage der Unternehmen in der Metall- und Elektrobranche in Bayern die Verhandlungen erschwere. Während die Rüstungsbranche boomt und Siemens dank des Exports Rekordgewinne schreibt, leidet die Autoindustrie mit BMW und Audi unter dem Strukturwandel. "Deshalb haben wir auch nur fünf Prozent gefordert", sagte er.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)