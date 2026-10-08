Bundesregierung erhöht Prognose: "Wirtschaft widerstandsfähiger als erwartet"

Berlin, 08. Okt (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung blickt optimistischer auf die Konjunktur in Deutschland und sorgt mit höheren Staatsausgaben für Impulse. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr voraussichtlich um 1,3 Prozent steigen und 2027 um weitere 1,1 Prozent zulegen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag zur Herbstprognose mit. 2028 soll es dann langsamer um nur noch 0,6 Prozent ‌bergauf gehen. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf Wachstumskurs und hat sich als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet", erklärte das Ministerium von Ressortchefin Katherina Reiche. Trotz des Konflikts im Nahen Osten und gestiegener ⁠Energiepreise habe es ⁠im ersten Halbjahr eine kräftige Erholung gegeben.

Getragen wird die Belebung vor allem durch die schuldenfinanzierten Investitionen des Staates in die Infrastruktur und die Aufrüstung der Bundeswehr, aber auch durch Schwung vom Außenhandel. "Dagegen dürfte sich der private Konsum trotz anhaltender Reallohnzuwächse als Folge des energiepreisbedingten Verbraucherpreisanstiegs zunächst noch verhalten entwickeln", hieß es. Zum Vergleich: Das Ministerium erwartet dieses Jahr ein kräftiges Plus von 2,6 Prozent beim ‌Staatskonsum, aber nur ein Anziehen beim Privatkonsum von mageren 0,3 ‌Prozent. Auch die privaten Investitionen dürften sich erst im Verlauf des kommenden Jahres schrittweise erholen.

KRIEGE BREMSEN KONJUNKTUR

Wie es konjunkturell weitergeht, hängt laut der Herbstprognose wesentlich vom Verlauf der Kriege im Iran und der Ukraine ab. Eine ⁠nachhaltige Lösung dieser Krisen, die auch zu sinkenden Energiepreisen führen dürfte, würde die Erholung beschleunigen, erklärte das ‌Ministerium. Umgekehrt könnten anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise ⁠Firmen und Verbraucher stärker belasten.

Bisher hatte das Ministerium für 2026 nur 0,5 Prozent Wachstum erwartet und für 2027 mit plus 0,9 Prozent gerechnet. Zuletzt hatten auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Schätzung im Herbstgutachten erhöht. Die Regierungsberater sagen für dieses Jahr ebenfalls 1,3 Prozent Wachstum ‌voraus und gehen für 2027 von einem BIP-Anstieg von ⁠1,1 Prozent aus. Für 2028 prognostizieren die ⁠Institute jedoch nur plus 0,4 Prozent.

Im Detail geht das Ministerium davon aus, dass die Exporte die Konjunktur anschieben und in diesem Jahr um 3,7 Prozent zulegen. Die unter gestiegenen Zinsen und höheren Kosten leidende Baubranche dürfte 2027 die Wende schaffen. Nach Jahren mit rückläufigen Investitionen wird für kommendes Jahr mit 1,6 Prozent Wachstum gerechnet und 2028 mit plus 0,6 Prozent.

Der Nahost-Krieg trifft viele Verbraucher über die Inflation und hier vor allem über die stark gestiegenen Preise für Benzin und Diesel. Die Regierung rechnet dieses Jahr mit einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent, 2027 sogar mit ⁠3,0 Prozent. 2028 dürften es noch 2,2 Prozent sein.

(Bericht von Klaus Lauer und Holger Hansen; redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)