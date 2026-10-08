Burnham in Berlin: Will Großbritannien näher an die EU führen

Berlin, 08. Okt (Reuters) - ⁠Der britische Premierminister Andy Burnham hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin angekündigt, sein Land wieder näher an die EU führen zu wollen. Er setze sich dafür ein, dass das bevorstehende EU-Großbritannien-Treffen genutzt werden solle, um dies zu erreichen, sagte Burnham am Donnerstag bei seinem Antrittsbesuch in Berlin. Er bot ‌Deutschland zugleich an, an der Entwicklung eines Kampfflugzeugs im Rahmen des sogenannten GCAP-Programms teilzunehmen.

Burnham ist Nachfolger von Premierminister Keir Starmer, der auf Druck aus den eigenen Reihen zurückgetreten war ⁠und mit dem ⁠Kanzler Merz eng zusammengearbeitet hatte. Er und Merz verwiesen auf den bereits im Juli 2025 unterzeichneten Kensington-Vertrag, der als Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern dienen soll. Das Vereinigte Königreich war 2020 aus der EU ausgetreten. Der Labour-Politiker Burnham hatte zuletzt betont, dass auch ein Wiedereintritt seines Landes in die EU eine Option sei. In der EU wird allerdings darauf verwiesen, dass es ‌dazu zunächst eine eindeutige Stimmungslage auf der Insel geben müsse. ‌Derzeit befürwortet eine Mehrheit der Briten eine erneute EU-Mitgliedschaft, das Land ist aber gespalten in der Frage.

Man wolle im Bereich der Verteidigung enger zusammenarbeiten, sagte Burnham. "Ich habe dem Bundeskanzler in unserem Gespräch ... unsere Offenheit ⁠signalisiert, dass Deutschland dem GCAP-Programm, der nächsten Generation von Kampfflugzeugen, beitritt", sagte er. Dieses Projekt wolle ‌seine Regierung zusammen mit Italien und Japan vorantreiben. ⁠Hintergrund ist auch das Scheitern des deutsch-französisch-spanischen FCAS-Projekts. Das von Großbritannien, Japan und Italien entwickelte Kampfflugzeug der sechsten Generation soll ab 2035 einsatzbereit sein.

Burnham verwies darauf, dass Deutschland und Großbritannien die größten Volkswirtschaften in Europa und die größten Investoren im Verteidigungsbereich seien. ‌Als Felder der Zusammenarbeit nannte er etwa die ⁠Künstliche Intelligenz und Raumfahrt. Die britische Regierung ⁠hatte vor dem Treffen die Bedeutung des Informationsaustauschs und der Koordinierung im Kampf gegen Bedrohungen für die kritische Infrastruktur betont. Die deutschen Geheimdienste hatten erst am Montag vor der wachsenden Gefahr hybrider Bedrohungen durch Russland gewarnt. Die Festnahme des früheren BND-Chefs August Hanning und ein mutmaßliches Datenleck ins Ausland über Jahre hatten zuletzt Zweifel geschürt, ob befreundete Dienste noch vorbehaltlos vertrauliche Informationen mit ihren deutschen Partnern teilen.

Merz lobte beim Austausch der Ratifizierungsurkunden des Kensington-Vertrages, dass dieser gerade der jüngeren Generation einen erleichterten Zugang zum jeweils anderen Land ermögliche. Ungewöhnlicherweise ⁠fand auf Wunsch der britischen Seite keine Pressekonferenz statt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)