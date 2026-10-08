Caterpillar: Ich sehe den Rückgang als Einstiegschance

Was bewegt die Aktie?

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und das Landwirtschaftsministerium USDA prüfen den Landmaschinenmarkt. Im Fokus stehen Vertrieb und Reparaturen, also Geschäftsmodelle, Vertragsbedingungen sowie mögliche Hürden beim Kauf und bei der Instandhaltung von Landmaschinen. Diese Prüfung reicht aus, um die Caterpillar-Aktie kurzfristig deutlich zu belasten.

Der Kursverlust lag bei fast 5,8 Prozent. Die Bewegung wirkte dabei wie eine Branchenreaktion: Auch andere Werte aus dem Landmaschinenbereich gaben deutlich nach. Caterpillar war innerhalb dieses Bildes der schwächste Wert. Aktuell geht es um eine Prüfung der Marktstrukturen, nicht um konkrete Vorwürfe gegen Caterpillar.

Deshalb wirkt die Reaktion des Marktes überzogen. Solche Prüfungen bleiben häufig folgenlos. Für Caterpillar eröffnet der Rückgang deshalb eher die Möglichkeit, eine spannende Aktie nach dem Kursrutsch genauer anzuschauen. Diese Bewegung verdient aktuell nur begrenztes Gewicht.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt rund bei 28 und damit deutlich über den historischen Niveaus. Der höhere Bewertungsrahmen hängt mit der Bedeutung von Rechenzentren, den Wachstumsraten bei Maschinen zur Energieerzeugung und ähnlichen Bereichen zusammen. Das starke Wirtschaftswachstum in Amerika dürfte Caterpillar zusätzlich stützen.

Die Aktie ist von rund 1.000 Dollar auf rund 770 Dollar gefallen. Damit ist der Rückgang bereits erheblich. Solange das Niveau um 800 Dollar hält, bleibt ein Turnaround-Szenario interessant. Der aktuelle Kursbereich macht Caterpillar vor allem für Anleger spannend, die nach einer klaren Stabilisierung eine neue Einstiegschance suchen.

Charttechnik

Übergeordnet zeigt die Aktie auf Sicht des vergangenen Jahres weiter einen großen Aufwärtstrend. Das letzte Zwischentief wurde inzwischen deutlich unterschritten, und im Bereich um 850 Dollar drehte der Kurs sehr dynamisch nach unten.

Das ist charttechnisch zunächst ein Problem. Ein Test der Zwischentiefs oder ein kurzer Fehlausbruch darunter bleibt möglich. Wenn die Aktie danach zügig zurückkommt und eine neue Kurssequenz ausbildet, entsteht eine gute Einstiegschance.

Martins Einschätzung

Die Prüfung allein rechtfertigt die starke Kursreaktion bei Caterpillar aktuell nur begrenzt. Die Aktie gehört auf die Beobachtungsliste. Spannend wird sie vor allem dann, wenn das 800-Dollar-Niveau hält oder ein kurzer Bruch schnell wieder aufgeholt wird.