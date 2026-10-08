Dax erneut im Minus – Infineon verliert am deutlichsten

Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit erst einmal fehl. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählen weiter zu den größten Belastungsfaktoren am Aktienmarkt.

Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,8 Prozent auf rund 24.900 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um ein Prozent auf 29.810 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 büßte 1,1 Prozent ein.

Lipkow sieht Warnsignal für Aktienrally

"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally", mahnte Lipkow mit Blick auf die Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung. Diese seien stark ausgefallen, hätten aber keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien mehr ausgelöst.

Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Der Kurs von Infineon am Dax-Ende gab um rund 2,6 Prozent nach. Die Titel von Siemens Energy sanken um 0,6 Prozent.

Daimler Truck liefert mehr aus, Aktie leicht im Plus

Auf Einzelwerte-Ebene ebenfalls im Fokus steht die Aktie von Daimler Truck. Der Dax-Konzern hat im dritten Quartal deutlich mehr Lkw an die Kunden verkauft als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum, wie die Schwaben am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilten.

In den drei Monaten von Juli bis September setzte der Hersteller von Nutzfahrzeugen insgesamt 91.260 Fahrzeuge ab und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Schwaben am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Der Aktienkurs reagierte verhalten positiv, die Aktie lag zum Ende der ersten Handelsstunde auf Xetra um 0,3 Prozent zu.

(mit Material von dpa-AFX)

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