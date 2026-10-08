Dax gerät ins Straucheln - Ölpreis steigt stark

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - ⁠Die Hoffnung auf einen goldenen Oktober am deutschen Aktienmarkt rückt erst einmal in weite Ferne. Am Donnerstag rutschte der Dax unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke und verlor bis zu 1,2 Prozent auf 24.796 Punkte. Der EuroStoxx50 gab zeitweise 1,5 Prozent nach. "Hohe Ölpreise und Anleiherenditen, sowie die anhaltenden politischen Sorgen rund um Frankreich bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft", sagte Timo Emden vom Broker CapTrader. Es mehrten sich ‌die Zeichen für einen kräftigen Herbststurm.

Vor allem der wieder steigende Ölpreis machte die Anleger nervös. Anhaltende Versorgungsängste wegen des Iran-Krieges, aber auch ein Hurrikan, der auf die Offshore-Fördergebiete in den USA zusteuert, trieben die Notierungen nach oben. Die Öl- und Gasproduzenten im ⁠Golf von Mexiko ⁠hatten bis Mittwoch laut der Marine Minerals Administration insgesamt etwa ein Viertel ihrer aktuellen Ölproduktion und rund 16 Prozent ihrer aktuellen Erdgasproduktion eingestellt. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich um jeweils mehr als fünf Prozent auf 105,22 beziehungsweise 92,74 Dollar je Fass.

Die hohen Energiepreise verstärkten die Spekulationen auf weiter steigende Zinsen der großen Notenbanken, um den Inflationsdruck in den Griff zu bekommen. An den Anleihemärkten blieben die Renditen vieler Staatsbonds im Aufwind. Die Verzinsung der zehnjährigen US-Anleihe lag bei 5,3540 Prozent und damit nur leicht ‌unter dem am Vortag erreichten 24-Jahres-Hoch von 5,3645 Prozent. Auch die Renditen der ‌europäischen Papiere zogen an. Im Fokus stand erneut vor allem Frankreich: Der Spread zwischen französischen und deutschen zehnjährigen Anleihen – ein Maß für die mit Frankreich verbundene Risikoprämie – stieg auf 142 Basispunkte. Vergangene Woche hatte dieser mit fast 160 Basispunkten den höchsten Stand seit 2012 markiert. Die Rendite der ⁠französischen Staatspapiere lag bei 4,935 Prozent. Frankreich kämpft derzeit mit einem hohen Haushaltsdefizit und will nun mit einem harten Sparkurs das Vertrauen der ‌Finanzmärkte zurückgewinnen.

EURO KOMMT AUF KEINEN GRÜNEN ZWEIG

Die Sorgen um hoch verschuldete ⁠Euro-Länder machten der Gemeinschaftswährung zu schaffen. Am Donnerstag verlor sie 0,1 Prozent auf 1,1181 Dollar und lag damit in Reichweite ihres jüngsten 17-Monats-Tiefs von 1,1160 Dollar. "Wenn man sich den Euro-Dollar-Kurs ansieht, geht es nicht nur um die Stärke des Dollars, sondern auch um die Schwäche des Euro aufgrund der politischen Lage in Frankreich", sagte Tommy von Brömsen, Devisenstratege bei ‌Handelsbanken. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent auf 102,43 Punkte zu.

Bei ⁠den Einzelwerten konnten selbst die starken Quartalszahlen von Samsung Electronics ⁠die Stimmung nicht aufhellen. "Stattdessen nutzten Anleger die guten Nachrichten für Gewinnmitnahmen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der gemessen am Umsatz weltgrößte Speicherchip-Hersteller stellte fast eine Verneuntfachung seines Gewinns im dritten Quartal in Aussicht. Die Samsung-Papiere gaben 2,4 Prozent nach. Im Dax verloren Infineon knapp vier Prozent. "Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally", resümierte Lipkow.

AUTOZULIEFERER UNTER DRUCK

Zu den wenigen Gewinnern im Dax zählten die Papiere von Rheinmetall mit einem Plus von 0,8 Prozent. Die Düsseldorfer Rüstungsschmiede stellt mit einer erweiterten Finanzierung die Weichen für weiteres Wachstum.

Bergab ging es europaweit mit den Autozulieferern nach einem pessimistischeren Ausblick bei Opmobility. Das französische Unternehmen erklärte, dass sich die Marktbedingungen im Automobilsektor stärker als erwartet verschlechtert hätten. Die Aktien des ⁠deutschen Zulieferers Aumovio verloren im Nebenwerte-Index MDax bis zu 7,3 Prozent. Die Papiere von Valeo und Forvia notierten sechs beziehungsweise 8,7 Prozent schwächer.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)