Dax kaum verändert erwartet - EZB-Protokolle und Ölpreis im Blick

Frankfurt, 08. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent niedriger bei 25.104,36 Punkten geschlossen. Auch ‌die wichtigsten US-Indizes gaben angesichts steigender Anleiherenditen und Ölpreise nach. Der weitere Zinspfad der US-Notenbank blieb ungewiss. Wie aus den ⁠Protokollen der ⁠letzten Sitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, sind die Währungshüter trotz der zuletzt einmütig beschlossenen Zinserhöhung über den weiteren Kurs uneins.

Ihren Fokus dürften Anleger am Donnerstag erneut auf den Ölpreis richten. Versorgungsängste trieben die Notierungen für Brent und WTI um ‌jeweils rund zwei Prozent nach oben auf ‌102,53 beziehungsweise 90,03 Dollar je Fass. Die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus erreichten vergangene Woche den höchsten Stand seit ⁠Beginn des Iran-Krieges Ende Februar. Gleichzeitig sank die Zahl der Schiffe, ‌die die wichtige Wasserstraße passierten, ⁠auf das niedrigste Level seit mehr als zwei Monaten.

Am Donnerstag blicken Anleger zudem weiter auf die Geldpolitik und die Entwicklung der Wirtschaft:

• Die EZB veröffentlicht die Protokolle ihrer ‌Sitzung vom September, bei ⁠der sie den Leitzins zum zweiten ⁠Mal in diesem Jahr erhöhte.

• Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt die Herbstprognose der Bundesregierung vor - Insidern zufolge hebt die Regierung ihre Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre deutlich an.

• Bei den Konjunkturdaten blicken Anleger auf die deutschen Außenhandelszahlen für August.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.104,36

EuroStoxx50 6.180,29

EuroStoxx50-Future 6.191,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.179,87 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 7.801,77 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 69.498,56 -0,8%

Shanghai 3.831,24 -0,3%

Hang Seng 23.963,31 -0,7%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)