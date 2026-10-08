DAX® - Rückschlag für die Bullen

Zumindest kurzfristig sind die Bullen in eine kleine Falle getappt, als beim DAX® der einmonatige Abwärtstrend gebrochen wurde. Statt Anschlusskäufen folgte am gestrigen Mittwoch eine Korrektur. Letztlich war es mit minus 1,4 Prozent der stärkste Einbruch seit dem 18. September. Das erhoffte MACD-Kaufsignal auf Tagesbasis wurde dadurch auf später verschoben. Damit es in nicht allzu ferner Zukunft passiert, sollte unbedingt eine solide Dreifach-Unterstützung behauptet werden. Dabei handelt es sich um die Kombination aus einem gut fünfmonatigen Aufwärtstrend, dem Zehn-Wochen-Tief sowie dem vielbeachteten 200-Tage-Durchschnitt. Der entsprechende Stabilisierungsbereich reicht von etwa 24.740 bis 24.850 Punkte. Während die Aufwärtslücke in der Korrektur schnell geschlossen wurde, haben wir es nun mit einem kleinen Abwärts-Gap zu tun, das bei 25.347/25.354 Zählern die erste Barriere darstellt. Darüber wären das Ein-Wochen-Hoch 25.522 bei Punkten und das Zwei-Wochen-Hoch bei 25.617 Zählern als weitere leichte Hürden auszumachen, ehe die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage um 25.700/25.770 Punkte als mögliche Spielverderber für die Bullen auftreten könnten.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3²/5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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