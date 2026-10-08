Dax unverändert erwartet – negative Vorgaben aus Asien

Auf die Schwäche des Dax zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern.

Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt.

"Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

US-Börsen mit Verlusten

Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten.

Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,7 Prozent tiefer bei 51.180 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 7.802 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 31.160 Punkte nach unten.

Auch die Börsen in Asien notieren im Minus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich große KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchip-Herstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 69.555 -0,69 Prozent Hang Seng 23.933 -0,81 Prozent CSI 300 4.315 -0,98 Prozent Kospi 6.727 -1,13 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,86 +0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,47 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,31 -0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte im Überblick. n

Sorte Kurs Veränderung Brent 102,49 Dollar +2,29 Dollar WTI 90,03 Dollar +1,75 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 44 (48) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT HARWORTH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 187 (195) PENCE

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 323 (289) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 200 (220) CHF - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 95 (93) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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