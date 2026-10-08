Vorbörse 08.10.2026

Dax unverändert erwartet – negative Vorgaben aus Asien

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Auf die Schwäche des Dax zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern.

Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt.

Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern · 14:00 Uhr · onvista
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst

"Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

US-Börsen mit Verlusten

Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten.

Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,7 Prozent tiefer bei 51.180 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 7.802 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 31.160 Punkte nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.180-0,66 Prozent
S&P 5007.802-0,22 Prozent
Nasdaq 10031.160-0,21 Prozent

Auch die Börsen in Asien notieren im Minus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich große KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchip-Herstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.555-0,69 Prozent
Hang Seng23.933-0,81 Prozent
CSI 3004.315-0,98 Prozent
Kospi6.727-1,13 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,86+0,12 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,47-0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,31-0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1207+0,09 Prozent
Dollar in Yen158,20+0,08 Prozent
Euro in Yen177,28+0,16 Prozent

Rohölmärkte im Überblick. n

SorteKursVeränderung
Brent102,49 Dollar+2,29 Dollar
WTI90,03 Dollar+1,75 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 44 (48) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT HARWORTH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 187 (195) PENCE

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.10.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 08.10.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 323 (289) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 200 (220) CHF - 'BUY'

RBC HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 95 (93) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden.

jetzt kostenlos anmelden
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Eurokurs (Euro / Dollar)
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Schneider Electric
Samsung
Ö
Ölpreis WTI
Samsung SDI
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
$
US Dollar/Japanischer Yen
Dow
Richemont
D
DAX (Kursindex)
Harworth Group

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 07.10.2026
Nach zuletzt drei Gewinntagen: Dax mit Verlust erwartetgestern, 06:09 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen