Devisen: Euro steigt knapp über 1,12 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag im US-Handel leicht zugelegt und ist über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Euro 1,1210 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: 1,1177) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8939 (0,8946) Euro gekostet.

Der Euro war jüngst wegen der angespannten Lage am französischen Anleihemarkt unter Druck geraten. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Am Donnerstag entspannte sich die Lage etwas. Stabilisiert wurde der Euro auch durch den Abstimmungserfolg der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hat das umstrittene neue Wahlrecht erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Durch das neue Wahlrecht soll die Bildung stabiler Regierungen erleichtert werden./edh/jsl/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Drohende Schuldenkrise?
Euro fällt wieder etwas - Frankreich bleibt im Fokusgestern, 06:45 Uhr · dpa-AFX
Euro fällt wieder etwas - Frankreich bleibt im Fokus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen