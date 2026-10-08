dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.10.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Sommerflaute trifft deutschen Außenhandel

WIESBADEN - Der Aufwärtstrend im deutschen Außenhandel ist vorerst beendet: Die Exportwirtschaft hat im August einen weiteren Dämpfer erhalten. Nach einem schwachen Juli (-0,5 Prozent) fiel der Wert der ausgeführten Waren im August mit 137,6 Milliarden Euro kalender- und saisonbereinigt noch einmal 0,8 Prozent niedriger aus als im Monat zuvor.

ROUNDUP 3: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst

BERLIN - Trotz anhaltender Krisen mit globalen Auswirkungen wie dem Iran-Krieg korrigiert die Bundesregierung ihre Wachstumserwartungen für das laufende Jahr deutlich nach oben. Sie geht nun von einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent im laufenden Jahr aus. Im April hatte sie ihre Erwartungen noch zurückgeschraubt und mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. "Das ist eine gute Nachricht, wenn auch noch keine Trendumkehr", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dazu im Bundestag. "

ROUNDUP 2: Koalition sieht 'historische Bewährungsprobe' für Demokratie

BERLIN - Nach den mehr als vierstündigen Beratungen im Koalitionsausschuss haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD gemeinsam gegen jegliche Form von politischem Extremismus gestellt. "Wir sind uns bewusst, dass unsere Demokratie in diesen Tagen vor einer historischen Bewährungsprobe steht", heißt es in einer gemeinsamen Nachricht von Unionsfraktionschef Thorsten Frei, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann an die Bundestagsabgeordneten, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Wir sind fest entschlossen, unser Land nicht den Extremisten zu überlassen."

ROUNDUP 2: Huthi greifen erneut in Saudi-Arabien an

RIAD/SANAA - Der Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Jemen droht weiter zu eskalieren. Die Huthi-Miliz reklamierte erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich. Der Militärsprecher der Huthi, Jahja Sari, sagte, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Chalid in Riad abgefeuert.

Medien: US-Regierung erwägt neue Angriffe auf den Iran

WASHINGTON - In ihrem festgefahrenen Krieg im Nahen Osten erwägt die US-Regierung unter Präsident Donald Trump neue Angriffe auf Ziele im Iran. Dabei könnten größere Militäreinsätze in den kommenden Wochen noch vor den wichtigen US-Zwischenwahlen wieder aufgenommen werden, berichteten das Nachrichtenportal "Axios" und der US-Sender NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Entscheidung darüber sei allerdings bislang nicht gefallen.

WTO korrigiert Wachstumsaussichten deutlich nach oben

GENF - Der Welthandel entwickelt sich in diesem Jahr deutlich besser als erwartet. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Wachstumsprognose beim Warenhandel von 1,9 Prozent auf 3,9 Prozent angehoben. Zentraler Grund sei der starke Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Im ersten Halbjahr 2026 sei die Nachfrage nach Halbleitern, Rechenzentren und digitaler Infrastruktur für einen Großteil des weltweiten Wachstums des Warenhandels verantwortlich gewesen, so die WTO.

ROUNDUP: WTO korrigiert Wachstumsaussichten deutlich nach oben

GENF - Der Welthandel entwickelt sich in diesem Jahr deutlich besser als erwartet. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Wachstumsprognose beim Warenhandel von 1,9 Prozent auf 3,9 Prozent angehoben. Zentraler Grund sei der starke Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Im ersten Halbjahr 2026 sei die Nachfrage nach Halbleitern, Rechenzentren und digitaler Infrastruktur für einen Großteil des weltweiten Wachstums des Warenhandels verantwortlich gewesen, so die WTO.

ROUNDUP: AOK zählt mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen

BERLIN - Psychische Erkrankungen sorgen nach einer Auswertung der AOK für immer mehr Fehltage im Beruf - vor allem, weil Beschäftigte dann oft lange ausfallen. Binnen zehn Jahren stieg die Zahl der dadurch verursachten Arbeitsunfähigkeitstage bei AOK-Versicherten um knapp 42 Prozent. Insgesamt gingen die Fehlzeiten zuletzt allerdings leicht zurück.

EU-Kommission will Italien mehr Schulden erlauben

BRÜSSEL - Wegen hoher Verteidigungsausgaben und der Energiekrise soll auch Italien mehr Schulden machen dürfen als eigentlich zulässig. Die EU-Kommission will Rom erlauben, eine entsprechende Ausnahmeregel in den EU-Schuldenregeln zu nutzen, wie ein Sprecher sagte. Nun hat der Rat der Mitgliedsstaaten einen Monat Zeit, um endgültig grünes Licht zu geben.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000

WASHINGTON - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000. In der vergangenen Woche gingen die Hilfsanträge um 2.000 auf 197.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200.000 Anträgen gerechnet.

EU-Kommissar dringt in China auf ausgeglicheneren Handel

PEKING - EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat sich zum Auftakt seiner China-Reise für einen ausgeglicheneren Handel mit der Volksrepublik ausgesprochen. "Erster Tag in China, mit einem Ziel: damit beginnen, unser nicht tragbares Handelsdefizit abzubauen", schrieb Sefcovic auf der Plattform X.

Melonis neues Wahlrecht nimmt im Parlament letzte Hürde

ROM - In Italien haben die Pläne von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für ein umstrittenes neues Wahlrecht die letzte parlamentarische Hürde genommen. Die Abgeordnetenkammer in Rom, in der ihre Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien eine Mehrheit hat, billigte das neue Wahlrecht. 227 Abgeordnete stimmten dafür, 164 dagegen. Der Senat - die zweite Kammer des Parlaments - hatte das Vorhaben bereits Mitte September gebilligt.

Klingbeil: Steuerreform entlastet große Mehrheit im Land

BERLIN - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat Entlastungen für die Mitte der Gesellschaft mit der Einkommensteuerreform der schwarz-roten Koalition herausgestellt. "Wir nehmen die große Mehrheit der Menschen in unserem Land in den Fokus", sagte der SPD-Politiker zur Einbringung der Gesetzespläne in den Bundestag. Sie sollten am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben. Das angepeilte Entlastungsvolumen von bis zu zehn Milliarden Euro sei angesichts der schwierigen Haushaltslage auch "keine geringe Summe".

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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