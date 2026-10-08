EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

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EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

08.10.2026 / 17:30 CET/CEST
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Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für den Neunmonatszeitraum 2026

Sofia / München, 8. Oktober 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im Neunmonatszeitraum 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 30 % auf rund EUR 112,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Dabei beschleunigte sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen. Die Umsatzentwicklung setzte sich im Neunmonatszeitraum 2026 im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft fort.

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 am 10. November 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail:investors@shelly.com
Internet:www.corporate.shelly.com
ISIN:BG1100003166
WKN:A2DGX9
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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