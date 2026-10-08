EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 17:40 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|United Internet AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Dommermuth
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|1&1 AG
b) LEI
|5299003VKVDCUPSS5X23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005545503
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie durch Einbringung einer Darlehensforderung der United Internet AG gegen die mittelbare 1&1 Tochter 1&1 Versatel GmbH in die 1&1 AG
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,05 EUR
|850.237.942,45 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,05 EUR
|850.237.942,45 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107392 08.10.2026 CET/CEST
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