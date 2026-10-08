EQS-DD: GRENKE AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2026 / 09:04 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Sebastian Nachname(n): Hirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

grenke AG

b) LEI

529900BHRYZ464GFD289

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161N30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,83 EUR 14.745,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,83 EUR 14.745,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU

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Sprache: Deutsch Unternehmen: grenke AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Internet: www.grenke.de LEI Code: 529900BHRYZ464GFD289

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