EQS-DD: JDC Group AG: Aragon Holding GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 12:49 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Aragon Holding GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Konrad
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|JDC Group AG
b) LEI
|391200HVYXFJ2R1BIN92
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0B9N37
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,9366867 EUR
|127.025,15 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,9367 EUR
|127.025,1500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA Scale
|MIC:
|XETR
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|LEI Code:
|391200HVYXFJ2R1BIN92
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107422 08.10.2026 CET/CEST
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