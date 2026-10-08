EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2026 / 14:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ramona
Nachname(n):Evens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JDC Group AG

b) LEI

391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,6156 EUR24.923,40 EUR
16,50275 EUR13.202,20 EUR
16,365438 EUR13.092,35 EUR
16,746 EUR13.396,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,5679 EUR64.614,7500 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet:http://www.jdcgroup.de
LEI Code:391200HVYXFJ2R1BIN92
Ende der MitteilungEQS News-Service

107432 08.10.2026 CET/CEST

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