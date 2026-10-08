EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Gewährung von 1.710 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2026 / 08:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 1.710 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,0 EUR1.710 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,0 EUR1.710 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE
MIC:XWBO

08.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

107400 08.10.2026 CET/CEST

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