EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Gewährung von 1.710 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 08:28 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Skilich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lenzing AG
b) LEI
|529900BKFJBI0QRDJH63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A3XCR6
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 1.710 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0 EUR
|1.710 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0 EUR
|1.710 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE
|MIC:
|XWBO
08.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107400 08.10.2026 CET/CEST