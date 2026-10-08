EQS-DD: Lenzing AG: Oberbank AG, Gewährung von 1.493.524 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 08:36 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Oberbank AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Seiter
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lenzing AG
b) LEI
|529900BKFJBI0QRDJH63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A3XCR6
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 1.493.524 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0 EUR
|1.493.524 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0 EUR
|1.493.524 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107404 08.10.2026 CET/CEST
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