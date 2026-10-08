EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Stefan Weber, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 16:58 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Weber
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
b) LEI
|8156002F8C11F80A9740
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|IT0004147952
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,70 EUR
|11.550,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,7000 EUR
|11.550,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Internet:
|www.newron.com
|LEI Code:
|8156002F8C11F80A9740
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107442 08.10.2026 CET/CEST