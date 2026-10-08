EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2026 / 08:44 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Prof. Dr.
|Vorname:
|Ludger
|Nachname(n):
|Overmeyer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Viscom SE
b) LEI
|391200SDLDT1KJVFRV52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007846867
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,0764 EUR
|20.305,55 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,0764 EUR
|20.305,5500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGRM
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.viscom.com
|LEI Code:
|391200SDLDT1KJVFRV52
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107402 08.10.2026 CET/CEST