EQS-News: BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland

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BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland



08.10.2026 / 09:20 CET/CEST

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BESS-Geschäft wächst weiter: LION Smart gewinnt drei weitere Speicherprojekte mit insgesamt 30 MWh in Deutschland Zug, 8. Oktober 2026– Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, vermeldet weitere Projekterfolge in ihrem BESS-Geschäft. Im dritten Quartal 2026 hat das Unternehmen drei zusätzliche Projekte für stationäre Batteriespeichersysteme (Battery Energy Storage Systems, BESS) mit einer Speicherkapazität von jeweils 10 MWh gewonnen. Mit einem Gesamtvolumen von 30 MWh setzt LION Smart seine bisherigen Erfolge im Bereich stationärer Energiespeicher fort. Gleichzeitig plant das Unternehmen derzeit sein Angebot um „BESS as a Service“ für Betreiber von Photovoltaik und Windparks zu erweitern.



Drei Projekte mit unterschiedlichen Einsatzkonzepten

Die neu gewonnenen Projekte umfassen drei unterschiedliche Speicheranwendungen. Ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 10 MWh ist in Co-Location mit einer bestehenden Photovoltaikanlage vorgesehen. Ein weiteres Grünstromspeicherprojekt mit ebenfalls 10 MWh verbindet den Batteriespeicher mit einer neuen Photovoltaikanlage. Hinzu kommt ein eigenständiges Stand-Alone-Speicherprojekt mit einer Kapazität von 10 MWh. Die neuen BESS-Projekte sollen im Q1 2027 fertiggestellt und ans Netz angeschlossen werden.



Die Vorhaben unterstreichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stationärer Batteriespeicher: sowohl in Verbindung mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen als auch als eigenständige Speicherlösungen.



LION Smart als Systemintegrator: Speicherlösungen nach Maß

LION Smart ist im BESS-Geschäft als Systemintegrator tätig und realisiert für seine Kunden maßgeschneiderte Speicherlösungen, die auf das jeweilige Projekt zugeschnitten sind. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Lebenszyklus eines Speicherprojekts ab: von Beratung und Auslegung über Engineering, Integration und Inbetriebnahme bis zu Service und Wartung. Jeder Container wird vor der Auslieferung von einem eigenen Ingenieurteam nach europäischen Qualitätsstandards abgenommen. Zusätzlich sichert LION Smart die Leistungsfähigkeit seiner Speichersysteme über Performance-Garantien ab.



LION Smart verzeichnet ein starkes Kundeninteresse an diesen Lösungen. Zu den Interessenten zählen unabhängige Energieproduzenten und Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen ebenso wie traditionelle Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke.



BESS as a Service: Batteriespeicher ohne eigenes Speicherinvestment

Mit „BESS as a Service“ eröffnet LION Smart Betreibern von Photovoltaik- und Windparks einen weiteren Zugang zu stationären Batteriespeichern. Das Modell ermöglicht den Einsatz eines Speichers ohne eigene Investition in den Speicher und schafft die Möglichkeit, zusätzliche Speichererlöse neben den Erträgen aus Photovoltaik und Windenergie zu erschließen. LION Smart übernimmt dabei auch das technische Risiko und den Service für den Speicher.



Im Mittelpunkt steht eine Lösung aus einer Hand: ein Partner für das Speicherprojekt und ein auf die jeweilige Anwendung abgestimmtes Konzept. Die konkrete Ausgestaltung und die wirtschaftlichen Möglichkeiten werden projektspezifisch betrachtet.



Vorstellung auf dem Solar Plus Forum in Berlin

LION Smart stellt das Angebot „BESS as a Service“ in einem Vortrag auf dem Solar Plus Forum am 24.-25.November 2026 in Berlin vor. Interessierte können sich dort über das Modell und seine Einsatzmöglichkeiten informieren. Für Fragen zu BESS-Projekten und zum neuen Service-Angebot steht das Unternehmen außerdem unter BESS@lionsmart.com zur Verfügung.





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Chamerstrasse 172 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 (0) 41 749 40 75 E-Mail: info@lionemobility.com Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0560888270 WKN: A2QH97 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX LEI Code: 391200APPWFDYDGV1M54 EQS News ID: 2412056

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