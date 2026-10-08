EQS-News: BORICA und OpenWay gewinnen den PAY360-Award für die Umstellung des Euro-Zahlungsverkehrs in Bulgarien

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BORICA und OpenWay gewinnen den PAY360-Award für die Umstellung des Euro-Zahlungsverkehrs in Bulgarien



08.10.2026 / 10:40 CET/CEST

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Mit dem „Best Partnership Initiative"-Preis werdenzes BORICA und OpenWay für ihren Beitrag zur Transformation des bulgarischen Zahlungsverkehrs und zur erfolgreichen Euro-Einführung ausgezeichnet.

LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD und OpenWay haben bei den PAY360 Awards 2026 unter den „ Best Partnership Initiative Award" für ihre Zusammenarbeit beim Aufbau der bulgarischen Zahlungsinfrastruktur und den erfolgreichen Übergang des Landes zum Euro erhalten.

BORICA and OpenWay receive the Best Partnership Initiative Award at the PAY360 Awards 2026 in London.

Mit dieser Auszeichnung werden die Auswirkungen einer langfristigen Partnerschaft gewürdigt, die sich einer Herausforderung widmete, bei der es keinen Spielraum für disruptive Veränderungen gab: die wichtige nationale Zahlungsinfrastruktur umzugestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass alltägliche Kartenzahlungen und Geldautomaten-Dienstleistungen ab der ersten Minute der Euro-Einführung weiterliefen.

Seit 2018 arbeiten BORICA und OpenWay gemeinsam an der Modernisierung der bulgarischen Infrastruktur für die Kartenabwicklung. Dabei verbinden sie das Know-how von BORICA im Bereich nationaler Zahlungsdienste und der Koordination des Zahlungsökosystems mit der digitalen Echtzeit-Zahlungssoftwareplattform „Way4" sowie der Fachkompetenz von OpenWay im Bereich Zahlungstechnologie.

Was diese Initiative auszeichnete, waren ihr Umfang, ihre Kontinuität und ihre praktischen Auswirkungen. Die Partnerschaft wurde im Laufe mehrjähriger Modernisierungsmaßnahmen aufgebaut und anschließend unter außergewöhnlichen Praxisbedingungen auf die Probe gestellt, als Bulgarien am 1. Januar 2026 den Euro einführte.

An dem Euro-Programm beteiligten sich mehr als 35 Banken, Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen, staatliche Institutionen und Technologiepartner. BORICA und OpenWay arbeiteten eng zusammen, um die Umstellung der Kartenabwicklung vorzubereiten und durchzuführen, wobei vor der Umstellung umfangreiche Tests, Probeläufe und die operative Koordination stattfanden.

Die Ergebnisse lagen fast unmittelbar nach Mitternacht vor. Die erste erfolgreiche Abhebung von Euro an einem Geldautomaten erfolgte bereits 20 Sekunden nach Einführung der neuen Währung. Innerhalb der ersten 48 Stunden wurden mehr als 930.000 Karten- und Geldautomaten-Transaktionen im Wert von fast 42 Millionen Euro abgewickelt, ohne dass es zu ungeplanten Ausfallzeiten kam.

Miroslav Vichev, Geschäftsführer von BORICA AD, sagte:

„Unser gemeinsames Ziel ging über einen erfolgreichen Technologiewechsel hinaus." Wir wollten sicherstellen, dass eine Umstellung dieser Größenordnung stattfinden kann, ohne den alltäglichen Zahlungsverkehr zu beeinträchtigen. „Das erforderte jahrelange Vorbereitung, disziplinierte Umsetzung und Vertrauen zwischen unseren Teams sowie innerhalb des gesamten Ökosystems."

Pavel Gubin, CEO der OpenWay Group, sagte: „Was diese Leistung so besonders macht, ist nicht allein die Technologie oder der Umfang, sondern das, was BORICA und OpenWay gemeinsam erreicht haben." Wir haben Jahre damit verbracht, eine Zahlungsumgebung aufzubauen, die so konzipiert ist, dass sie sich weiterentwickeln kann, ohne die Kontinuität zu beeinträchtigen. „Die Einführung des Euro hat diesen Ansatz einem ultimativen Praxistest unterzogen, und die Ergebnisse sprechen für sich."

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