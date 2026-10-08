EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) im Fokus

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Crédit Mutuel Asset Management: Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) im Fokus



08.10.2026 / 08:37 CET/CEST

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Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs) im Fokus

Fertiggestellt am 5. Oktober 2026

Von Emma Gayrard, CFA, Credit Portfolio Manager, Crédit Mutuel Asset Management

Angesichts der anhaltenden Zinsvolatilität dürften die Anleihemärkte auch weiterhin herausfordernd bleiben.

FRNs könnten eine Differenzierungsmöglichkeit bieten, um attraktive Carry-Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu begrenzen.

Warum steht der Anleihemarkt unter Druck, und wo sollten Anleger in diesem Umfeld nach Rendite Ausschau halten?

Mehrere miteinander verknüpfte Faktoren treiben den jüngsten Ausverkauf am Anleihemarkt voran. Der wichtigste Treiber war der durch den Iran-Krieg und die daraus resultierenden Spannungen in der Straße von Hormus ausgelöste, energiebedingte Inflationsschock. Höhere Energiekosten schlagen sich direkt auf die Gesamtinflation nieder, lassen Stagflationsängste wieder aufleben und zwingen die Zentralbanken zum Handeln. In Europa löste dies einen Kurswechsel der EZB in Richtung einer restriktiven Geldpolitik aus: Nach aggressiven Zinssenkungen in den Jahren 2024–2025 hat die EZB ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,50 % angehoben (ihre zweite Zinserhöhung seit Beginn des Iran-Kriegs) und gleichzeitig ihre Inflationsprognosen nach oben korrigiert. In den USA hängt die Inflation weniger direkt mit dem Energieschock zusammen. Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hat jedoch die Erwartungen an eine restriktive Neuausrichtung der Geldpolitik geschürt. Eine zweite wichtige Kraft ist fiskalischer Natur: Steigende Haushaltsdefizite und Konjunkturprogramme in den USA, Europa und Japan, kombiniert mit KI-getriebenen Investitionsausgaben, zwingen die Regierungen dazu, große Mengen an Staatsanleihen zu emittieren. Dies belastet die Zinsen und verschärft die Erwartungen hinsichtlich der kurzfristigen Zinsen.

Vor diesem Hintergrund dürfte das Umfeld für die Anleihemärkte weiterhin schwierig bleiben mit anhaltend hoher Volatilität. Daher ist ein vorsichtiger und selektiver Ansatz angebracht, bei dem Carry-Strategien und kürzere Laufzeiten bevorzugt werden sollten.

Für renditeorientierte Anleger liegen die potenziell attraktivsten Chancen im Bereich kurzer bis mittlerer Laufzeiten.

Wie funktionieren FRNs und worin unterscheiden sie sich von festverzinslichen Anleihen?

Eine FRN ist ein dynamisches Zinsinstrument, dessen Kupon sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: einer festen Kreditmarge (Spread), die bei der Emission festgelegt wird und sich nach dem Kreditrisiko des Emittenten richtet, sowie einer variablen Geldmarktmarge, die sich in regelmäßigen Abständen entsprechend den kurzfristigen Referenzzinssätzen (Euribor[1] in Europa, SOFR[2] in den USA) neu berechnet.

Die Kreditmarge erhöht die Rendite der Anleihe, indem sie Anleger für das Kreditrisiko entschädigt, und kann an unterschiedliche Risikobereitschaft angepasst werden (von Investment Grade (IG) bis High Yield (HY)[3]).

Die Geldmarge hingegen ist das, was FRNs wirklich auszeichnet. Die Kupons werden in der Regel vierteljährlich entsprechend den aktuellen kurzfristigen Zinssätzen neu festgesetzt, was bedeutet, dass sie sich kontinuierlich an das Zinsumfeld anpassen. Dies ist ein entscheidender struktureller Vorteil gegenüber traditionellen festverzinslichen Anleihen: Während deren Kurse mit den Zinsschwankungen mitgehen, bleiben FRNs weitaus stabiler und tragen so dazu bei, das Kapital bei Zinsschwankungen zu erhalten.

Die Zahlen sprechen für sich: Im Vergleich zu ihren festverzinslichen Pendants weisen variabel verzinsliche Anleihen dank ihrer sehr geringen modifizierten Duration (in der Regel zwischen 0 und 0,25) eine um rund 80 % geringere Volatilität auf. Infolgedessen wurden variabel verzinsliche Unternehmensanleihen von den starken Zinsanstiegen der letzten Jahre kaum beeinträchtigt, was den Portfolios half, den wiederkehrenden Phasen der Zinsvolatilität standzuhalten.

Wie entwickeln sich variabel verzinsliche Anleihen bei steigenden Zinsen, und ist es heute noch sinnvoll, in sie zu investieren?

Steigende Zinsen waren in den letzten Jahren ein bestimmendes Risiko für Fixed-Income-Anleger. Dank ihrer Struktur haben sich variabel verzinsliche Unternehmensanleihen in diesem Umfeld gegenüber festverzinslichen Anleihen relativ gut entwickelt. Das Umfeld wird zunehmend günstiger, da die Zentralbanken seit Jahresbeginn eine restriktivere Geldpolitik verfolgen. Darüber hinaus liegt das Risiko bei FRNs in den Credit Spreads, und selbst hier ist das Bild beruhigend: Die Spreads haben sich als robust erwiesen und den Zinsanstieg aufgefangen.

Das Exposure gegenüber FRNs ist keine einseitige Wette auf steigende Zinsen. Sollten die Zentralbanken die Zinsen senken, wären die Auswirkungen auf FRNs begrenzt: Die Kurse bleiben angesichts des niedrigen Durationsprofils weitgehend stabil. Und obwohl sich die Kupons leicht nach unten anpassen würden, bliebe der Carry hoch und attraktiv, solange die Zinsen auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Diese Asymmetrie macht FRNs über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg relevant – nicht nur in einem Umfeld steigender Zinsen. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass sich das vor 2022 herrschende Niedrigzinsumfeld wiederholen wird.

Daher ist es nach wie vor sinnvoll, in FRNs zu investieren. Das strukturelle Umfeld für Fixed Income bleibt schwierig, und es ist davon auszugehen, dass die Volatilität anhält. FRNs könnten eine potenziell vielversprechende Kombination bieten: eine natürliche Absicherung gegen Zinsschwankungen, einen potenziell attraktiven und steigenden Carry sowie Kursstabilität, die unabhängig von der Zinsentwicklung Bestand hat. Da die Leitzinsen voraussichtlich weiter steigen werden, könnten FRNs Renditen erzielen, ohne dabei ein Durationsrisiko einzugehen.

Quelle: Crédit Mutuel Asset Management, Stand: 30.09.2026.

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[1] Euro Interbank Offered Rate

[2] Secured Overnight Financing Rate

[3] High-Yield-Anleihen, auch als „Speculative-Grade“-Anleihen bezeichnet, bieten eine potenziell höhere Rendite und sind mit einem höheren Risiko verbunden als Investment-Grade-Anleihen.