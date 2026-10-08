EQS-News: Duck Creek Technologies erweitert seine Führungsriege, um Innovationen im Bereich Underwriting und das Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben

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Duck Creek Technologies erweitert seine Führungsriege, um Innovationen im Bereich Underwriting und das Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben



08.10.2026 / 16:30 CET/CEST

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Andy Moss wurde zum General Manager of Underwriting ernannt und Lloyd Peters zum Vice President & General Manager für die Region EMEA, nachdem Duck Creek das Unternehmen Send übernommen hatte

LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, hat die Ernennung von Andy Moss zum General Manager of Underwriting und von Lloyd Peters zum Vice President & General Manager für die Region EMEA bekannt gegeben. Damit stärkt das Unternehmen seine Führungsposition, während es seine Vision für das agentenbasierte Underwriting vorantreibt und seine Präsenz auf wichtigen globalen Versicherungsmärkten ausbaut.

Duck Creek Technologies

Die Ernennungen folgen auf die im Juli 2026 bekannt gegebene Übernahme von Send Technology Solutions Ltd durch Duck Creek, durch die die KI-basierten Funktionen von Send zur Koordination des Risikoprüfungsprozesses in Duck Creek integriert wurden.

Andy Moss, Mitbegründer von Send und ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens, wird künftig an Hardeep Gulati, den Geschäftsführer, berichten. Andy wird das Underwriting-Geschäft von Duck Creek leiten und gleichzeitig weiterhin die Bereiche Produkt, Technologie und Kundenbetreuung bei Send betreuen.

In seiner Funktion wird Andy dazu beitragen, die Zeichnungsstrategie von Duck Creek weiter zu verbessern. Zu seinen Aufgaben wird es auch gehören, die Strategie des Unternehmens rund um die „Agentic Underwriting Workbench" zu stärken und Versicherer dabei zu unterstützen, KI, Daten, Arbeitsabläufe und Entscheidungsintelligenz zu nutzen, um die Leistung im Bereich der Risikoprüfung zu verbessern.

Er wird eine zentrale Rolle dabei spielen, den Versicherern in den Segmenten Gewerbe-, Spezial-, Rückversicherung, MGA, delegierte Befugnisse und Londoner Markt die gebündelten Kompetenzen von Duck Creek und Send zur Verfügung zu stellen.

Vor der Gründung von Send hatte Andy Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Architektur auf dem Londoner Versicherungsmarkt inne, darunter die des Chief Technology Officer bei der Londoner Versicherungssparte von DXC Technology sowie technische Positionen bei HSBC Global Banking and Markets und der Achilles Group. Aufgrund seines beruflichen Werdegangs verfügt er über ein praxisnahes Verständnis dafür, wie Versicherer die Geschwindigkeit, Konsistenz und Kapazität ihrer Risikoprüfung verbessern können.

„Die Übernahme von Send hat Duck Creek eine solide Grundlage geschaffen, um Versicherern dabei zu helfen, das Underwriting von einer Ansammlung unzusammenhängender Prozesse in einen intelligenteren, koordinierten Prozess zu verwandeln", sagte Andy Moss, General Manager für Underwriting bei Duck Creek. „Ich freue mich darauf, diese umfassendere Aufgabe zu übernehmen und die Arbeit, die wir bei Send begonnen haben, weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit dem Team von Duck Creek haben wir die Möglichkeit, Versicherern dabei zu helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, und gleichzeitig den Risikoprüfern die Technologie, die Daten und die Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um immer komplexere Risiken zu bewältigen."

Lloyd Peters wurde zum Vizepräsidenten und Geschäftsführer für die Region EMEA ernannt und wird an William Magowan, Chief Sales Officer, berichten. Lloyd wird das gesamte EMEA-Geschäft von Duck Creek leiten und ist dafür verantwortlich, das Wachstum in der gesamten Region voranzutreiben.

Lloyd, ehemaliger Leiter des Bereichs Umsatz bei Send, wird weiterhin das britische Vertriebsteam von Send leiten und gleichzeitig die Leitung der Vertriebsorganisation von Duck Creek in der EMEA-Region übernehmen. Durch den erweiterten Zuständigkeitsbereich werden die Vertriebsteams unter einer regionalen Leitung zusammengeführt.

Bevor er zu Send kam, war Lloyd mehr als ein Jahrzehnt lang bei Deloitte tätig und beriet dort Versicherungsunternehmen bei der Umgestaltung ihrer Geschäftsabläufe. Anschließend übernahm er eine Führungsposition im Vertriebsbereich bei Send, wo er zum Wachstum des Unternehmens beitrug und Beziehungen auf dem Londoner Markt, im Bereich der Spezialversicherungen sowie in der gesamten EMEA-Region aufbaute.

„Was mich am meisten begeistert, ist die Bandbreite dessen, was wir jetzt anbieten können. Duck Creek und Send bieten Versicherern gemeinsam eine umfassende Plattform für das Underwriting und die Kernfunktionen, die auf einer agentenbasierten Grundlage aufbaut und von einer klaren Vision getragen wird, wie KI messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen wird", sagte Lloyd Peters, Vice President & General Manager, EMEA. „Mit einem Duck Creek-Team, das sich für die Region engagiert, einer Abdeckung aller Marktsegmente und insbesondere bedeutenden Chancen auf dem Londoner Markt sowie auf den Spezialmärkten freue ich mich darauf, unsere Vertriebsteams zusammenzubringen und diese Chancen in Wachstum in der gesamten EMEA-Region umzusetzen."

Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform vernetzt sie die Informationsflüsse in den Arbeitsabläufen der Risikoprüfung, der Policenerstellung, der Rechnungsstellung, der Schadenbearbeitung, der Rückversicherung und des Zahlungsverkehrs – Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unabdingbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com. und folgen Sie Duck Creek auf, LinkedIn und sowie auf X unter.

Informationen zu Send Technology

Send ist die führende Plattform für die Koordination des Underwriting-Prozesses, auf die Versicherer, MGAs und Rückversicherer vertrauen, um komplexe Risiken zu bewältigen. Die Plattform verbindet Menschen, Daten, KI und Arbeitsabläufe, um die Underwriting-Abläufe von der Antragstellung bis zum Vertragsabschluss und darüber hinaus zu optimieren. Mit Kunden in Nordamerika, Großbritannien, auf den Bermudas und anderen globalen Versicherungsmärkten unterstützt Send Versicherer dabei, ihre Underwriting-Leistung zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und profitables Wachstum voranzutreiben. Besuchen Sie , www.send.technology. um mehr zu erfahren.

Medienkontakte:

Full Circle Communications

Sophie Locke-Cooper

slocke-cooper@fullcirclecomms.co.uk

Cision

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