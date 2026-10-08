EQS-News: ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit

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ONLYOFFICE 10.0 erweitert seine Open-Source-Office-Suite um KI-Tools, modulare Anwendungen und verbesserte Sicherheit



08.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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SINGAPUR, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE präsentiert das große Herbst-Update 10.0 mit kontextbezogenen KI-Tools von direkt in den Editoren, neuen modularen Apps und einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit. Rund 50 neue Funktionen und mehr als 1.000 Fehlerbehebungen für den Online-, Desktop- und Mobil-Editor.

Your professional secure office suite now powered by AI

KI, die Ihre Dokumente versteht – in jedem Editor

ONLYOFFICE 10.0 integriert kontextbezogene KI in die Editoren für Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDF-Dateien. Über eine eigene KI-Registerkarte mit integriertem Chat können Teams Entwürfe erstellen, Zusammenfassungen erstellen, Texte übersetzen, Inhalte bereinigen und formatieren, ohne die Datei verlassen oder Inhalte in ein separates Tool kopieren zu müssen.

KI vereinfacht die tägliche Arbeit: Rechtsabteilungen können Verträge zusammenfassen, Analysten können Prognosen oder Pivot-Tabellen erstellen, und Führungskräfte können Ideen in strukturierte Präsentationen umsetzen.

Vorgefertigte Eingabeaufforderungen, benutzerdefinierte KI-Aktionen, Assistenten und gespeicherte Eingabeaufforderungen helfen Teams dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und Routineaufgaben zu automatisieren.

Unternehmen bestimmen, wie KI eingesetzt wird, und wählen Modelle anhand von Qualität, Geschwindigkeit und Kosten aus. Cloud-Nutzer können ONLYOFFICE AI über OpenRouter aktivieren, während Server-Installationen jedes beliebige Modell verbinden können, einschließlich lokaler Modelle. Vertrauliche Daten verbleiben innerhalb der Infrastruktur.

Neue modulare Apps

Mit dieser Version werden vier kostenlose Apps vorgestellt, die ONLYOFFICE Docs (unter der AGPL v3) erweitern. KI-Agenten automatisieren den Arbeitsbereich mithilfe von – einer intelligenten Suche, einer personalisierten Wissensdatenbank und erweiterten Schlussfolgerungsfähigkeiten, die von MCP-Servern unterstützt werden. Formulare optimieren die Datenerfassung und die Auswertung der Antworten. „Files" zentralisiert die Dokumentenspeicherung und verfügt über Zugriffskontrollen. Rooms unterstützt die sichere Zusammenarbeit, einschließlich virtueller Datenräume für vertrauliche Inhalte. In der Cloud sind die Apps standardmäßig aktiviert. Auf Servern lassen sie sich mit einem einzigen Befehl installieren.

Verbesserungen am Editor

Der PDF-Editor bietet Funktionen zum Entfernen von Metadaten, anpassbare Anmerkungen, automatische Tabellenerkennung und wiederverwendbare Signaturen. Im Dokumenteneditor können Mitautoren den Cursor der anderen in Echtzeit verfolgen, die neue Funktion „Mit nächstem Element zusammenhalten" sorgt dafür, dass zusammenhängende Inhalte in zusammenbleiben, und die Unterstützung für RTL ist nun zuverlässiger. Tabellenkalkulationen laufen schneller – mit optimierten Funktionen, Formelhints und einem animierten Kopierrahmen. Präsentationen erhalten neue Ansichtsmodi und erweiterte Druckeinstellungen sowie die Möglichkeit, Folien als GIF oder Video zu exportieren.

Benutzer können nun mit .ofd-Dateien arbeiten, Tabellenkalkulationen als (.xls) speichern, SVG-Dateien in bearbeitbare Formen konvertieren und Diagrammen Datentabellen hinzufügen. Mit „Antidote", „Curly" und neuen Salesforce-Plugins in wurde der Plugin-Manager neu gestaltet.

Sicherheit

ONLYOFFICE 10.0 behebt 35 Sicherheitslücken und stärkt damit den Schutz für Unternehmen, die mit sensiblen Daten umgehen, während sich KI-gesteuerte Bedrohungen weiterentwickeln.

Desktop und Mobilgeräte

Die Desktop-Editoren erhalten eine überarbeitete Startseite, neu gestaltete Bereiche für Vorlagen und Clouds, eine Odoo-Integration sowie visuelle Verbesserungen unter Linux. In der Desktop-Community stehen KI-Tools als optionales Add-on zur Verfügung.

Die kostenlosen iOS- und Android-Apps bieten einen KI-Assistenten mit neuen Anbietern wie, „Grok" und „DeepSeek" sowie die KI-Autovervollständigung für Formulare und die Spracheingabe-, damit Sie auch unterwegs unter arbeiten können.

Informationen zu ONLYOFFICE

ONLYOFFICE, ein Open-Source-Projekt für Bürosoftware, konzentriert sich auf fortschrittliche und sichere Bürolösungen. Mit weltweit über 21 Millionen Nutzern ist es für seine Innovationen im Bereich der Online-Büroanwendungen bekannt.

Das ONLYOFFICE-Ökosystem umfasst eine umfassende Suite von Anwendungen für die Zusammenarbeit, darunter Online-Editoren für Textdokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Formulare und PDF-Dateien sowie modulare Apps.

www.onlyoffice.com

github.com/ONLYOFFICE

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Cision

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