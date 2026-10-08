EQS-News: Porsche AG etabliert „Home of Sports Cars” und erhöht in diesem Zug seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Porsche AG etabliert „Home of Sports Cars” und erhöht in diesem Zug seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent



08.10.2026 / 09:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Porsche AG etabliert „Home of Sports Cars” und erhöht in diesem Zug seine Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent

Der Sportwagenhersteller baut im Rahmen seiner Strategie Sportwagenschmiede ‘35 sein Individualisierungsangebot in den Bereichen Performance (inklusive Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch und Exclusive Manufaktur) und Heritage weiter aus.

In diesem Zuge soll auch das gemeinsame Angebot mit Manthey erweitert werden: darunter Sondermodelle im Few-Off-Segment, Performance Kits und exklusive Rennstrecken-Erlebnisse.

Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: „Manthey ist seit vielen Jahren ein vertrauensvoller Porsche Partner, der fest in der Motorsport-Community verankert ist und eine treue Kundenbasis hat. Darauf wollen wir aufbauen.“

Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat ihre Beteiligung an der Manthey Racing GmbH auf 67 Prozent erhöht. Damit will sie im Rahmen ihrer Strategie Sportwagenschmiede ‘35 und ihres neu geschaffenen „Home of Sports Cars” das Geschäft mit Hochleistungs-Fahrzeugen stärken. „Manthey ist seit vielen Jahren ein vertrauensvoller Porsche Partner, der fest in der Motorsport-Community verankert ist und eine treue Kundenbasis hat. Darauf wollen wir aufbauen“, sagt Porsche Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters. „Durch die Erhöhung unserer Beteiligung rücken wir noch näher an die unweit des Nürburgrings beheimatete und im Kundensport überaus erfolgreiche Marke heran, mit dem Ziel, unser gemeinsames Angebot auszubauen. Wir denken dabei an Sondermodelle im Few-Off-Segment, Performance-Kits und exklusive Rennstrecken-Erlebnisse.“

Unter dem Begriff „Home of Sports Cars“ bündelt Porsche künftig seine Aktivitäten in den drei Bereichen Performance (inklusive Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch und Exclusive Manufaktur) und Heritage. Die Spitze des Hauses bildet dabei das etablierte Individualisierungsangebot, das weiter skaliert werden soll.

Manthey vereint 30 Jahre GT-Kompetenz mit nachweislichen Erfolgen im Motorsport, darunter sieben Gesamtsiege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, sechs Klassensiege in Le Mans sowie mehrere FIA-WEC-Titel und DTM-Meisterschaften. Durch die Beteiligungserhöhung will Porsche die Zusammenarbeit mit Manthey weiter vertiefen und seine Präsenz im Performance-Segment für Rennstrecke und Straße über die eigenen GT-Modelle hinweg noch weiter ausbauen.

Was einst mit den Erfolgen des Firmengründers Olaf Manthey auf der Rennstrecke begann, hat sich zu einem erfolgreichen Portfolio authentischer Performance-Produkte und Erlebnisse entwickelt: Seit 2020 haben Porsche und Manthey neun gemeinsame Manthey Kits entwickelt – vom 911 über den 718 bis hin zum jüngsten Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket.

„Gegenseitiges Vertrauen ist seit vielen Jahren Grundlage unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir in den vergangenen 13 Jahren zahlreiche tolle Projekte realisiert“, erklärt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH. „Die Erhöhung der Beteiligung verstehen wir als persönliche Wertschätzung. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und Porsches Strategie Sportwagenschmiede ’35 zu unterstützen.“ Sein Bruder Martin Raeder, ebenfalls Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH, ergänzt: „Mit dem neuen Anteilsverhältnis gehen wir gestärkt in die Zukunft. Es ist der nächste Schritt in unserer Partnerschaft. Durch die noch engere Zusammenarbeit können Porsche und Manthey bestehende Synergien und Potenziale noch gezielter nutzen und die Brücke zwischen Motorsport und Serienfahrzeugen weiter ausbauen.“

Einen ersten Ausblick auf zukünftige gemeinsame Projekte gibt Manthey am Freitag, 9. Oktober. Um 13.30 Uhr präsentiert das Unternehmen im Rahmen der DTM am Hockenheimring zwei Sondermodelle anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums. Zudem kämpft Manthey beim Saisonabschluss um den dritten DTM-Meisterschaftserfolg in vier Jahren. Thomas Preining führt die Fahrerwertung aktuell mit 23 Punkten Vorsprung an, Manthey steht mit 20 Punkten Abstand an der Spitze der Teamwertung. Die beiden Zeittrainings zur DTM finden am Samstag und Sonntag um jeweils 9.35 Uhr statt. Der Rennstart am Samstag erfolgt um 13.30 Uhr, die Ampel zum finalen Saisonlauf wird am Sonntag um 16.30 Uhr grün geschaltet.

08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Deutschland Telefon: +497119110 E-Mail: info@porsche.de Internet: https://www.porsche.com/international/ ISIN: DE000PAG9113 WKN: PAG911 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 529900EWEX125AULXI58 EQS News ID: 2412472

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412472 08.10.2026 CET/CEST