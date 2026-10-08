EQS-News: Wyden lanciert Client-Side- und Orchestration-Lösung für Crypto-as-a-Service

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Wyden lanciert Client-Side- und Orchestration-Lösung für Crypto-as-a-Service



08.10.2026 / 08:45 CET/CEST

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Wyden ermöglicht Banken und Brokern, innerhalb eines CaaS-Setups die Kontrolle über ihre Client-Side-Operationen zu behalten und gleichzeitig ihre Abläufe über alle Systeme und Gegenparteien hinweg zu orchestrieren.

Zürich – Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, lanciert eine neue

Lösung

für Banken und Broker, die auf ein Crypto-as-a-Service-Setup (CaaS) setzen. Die Lösung adressiert die Client-Side-Operationen, die bei der Auslagerung von Orderausführung, Liquidität und Verwahrung an einen CaaS-Anbieter beim Finanzinstitut verbleiben. Gleichzeitig stellt sie die erforderliche Orchestrierungsebene bereit, um mehrere Anbieter, Gegenparteien und interne Systeme in ein einheitliches Betriebsmodell zu integrieren.

Für Banken und Broker deckt die Wyden-Lösung innerhalb ihres CaaS-Setups Order Management, Pricing & Quoting, Fees, Allocations, Positions und P&L sowie den Nachweis der Best Execution ab und schliesst damit die Lücke auf der Kundenseite. Darüber hinaus stellt Wyden die zentralen Funktionen bereit, die diese Prozesse miteinander verbinden, und integriert Liquiditätsplätze, Verwahrer, CaaS-Anbieter und interne Systeme – und bietet damit eine einheitliche Orchestrierungsebene zur Steuerung und Automatisierung sämtlicher Prozesse.

Während Banken und Broker ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten ausbauen, ermöglicht Wyden ihnen, mit einem oder mehreren CaaS-Anbietern zu operieren. Durch die Anbindung und Orchestrierung sämtlicher Gegenparteien und Systeme innerhalb eines einheitlichen Betriebsmodell können Finanzinstitute Risiken diversifizieren, ohne mit dem Ausbau ihres Provider-Ökosystems zusätzliche Integrations- und Prozess-Komplexität zu schaffen.

„CaaS-Setups spielen eine wichtige Rolle, Banken und Brokern den Einstieg in digitale Vermögenswerte zu ermöglichen, ohne dass sie jede einzelne Infrastrukturkomponente selbst aufbauen müssen“, sagt Rémy Schimmel Maillet-Contoz, CEO von Wyden. „Der nächste Schritt besteht darin, Instituten das einheitliche Betriebsmodell bereitzustellen, das sie benötigen, um ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten zu skalieren, ohne zusätzliche operative Komplexität zu schaffen.“

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

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