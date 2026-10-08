EQS-PVR: q.beyond AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: q.beyond AG
q.beyond AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
08.10.2026 / 08:35 CET/CEST
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Köln
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|07.10.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|9,997 %
|24.915.897
|Letzte Veröffentlichung
|%
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|2.490.905
|0
|9,997 %
|0 %
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.qbeyond.de
|LEI Code:
|529900DGVITE7A2L5G12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2412224 08.10.2026 CET/CEST
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