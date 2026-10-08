EQS-PVR: q.beyond AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: q.beyond AG

q.beyond AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



08.10.2026 / 08:35 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten q.beyond AG

Richard-Byrd-Straße 4

50829 Köln

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 07.10.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 9,997 % 24.915.897 Letzte Veröffentlichung % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 2.490.905 0 9,997 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Internet: www.qbeyond.de LEI Code: 529900DGVITE7A2L5G12

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