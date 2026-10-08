EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Springer Nature AG & Co. KGaA
Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Springer Nature AG & Co. KGaA
Straße, Hausnr.: Heidelberger Platz 3
PLZ: 14197
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 549300UMNC43HQB3JA96

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Beendigung einer Stimmrechtsvereinbarung (acting in concert)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. Stefan von Holtzbrinck
Geburtsdatum: 15.05.1963

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH

5. Datum der Schwellenberührung:
04.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 50,63 % 0,00 % 50,63 % 198888989
letzte Mitteilung 86,60 % 0,00 % 86,60 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000SPG1003 0 100700053 0,00 % 50,63 %
Summe 100700053 50,63 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Dr. Stefan von Holtzbrinck % % %
-Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Gesellschaft mit beschränkter Haftung % % %
-Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG % % %
-Georg von Holtzbrinck Internationale Medienbeteiligungen GmbH % % %
-HIM Holtzbrinck 22 GmbH % % %
-GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII 50,63 % % 50,63 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Mit Beendigung des Pooling Agreement für Springer Nature AG & Co. KGaA am 4. Oktober 2026 entfällt die Zurechnung der 71.538.141 Stimmrechte (35,97 %) der Springer Science+Business Media Galileo Participation S.à r.l. gemäß § 34 Abs. 2 S. 1 WpHG. Die 100.700.053 Stimmrechte (50,63 %) der GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH werden weiter gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. 

Datum
05.10.2026


08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Internet: www.springernature.com
LEI Code: 549300UMNC43HQB3JA96

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2412074  08.10.2026 CET/CEST

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