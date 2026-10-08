EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Springer Nature AG & Co. KGaA
Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Straße, Hausnr.:
|Heidelberger Platz 3
|PLZ:
|14197
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|549300UMNC43HQB3JA96
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Beendigung einer Stimmrechtsvereinbarung (acting in concert)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. Stefan von Holtzbrinck
Geburtsdatum: 15.05.1963
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|04.10.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|50,63 %
|0,00 %
|50,63 %
|198888989
|letzte Mitteilung
|86,60 %
|0,00 %
|86,60 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000SPG1003
|0
|100700053
|0,00 %
|50,63 %
|Summe
|100700053
|50,63 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Dr. Stefan von Holtzbrinck
|%
|%
|%
|-Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
|%
|%
|%
|-Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
|-Georg von Holtzbrinck Internationale Medienbeteiligungen GmbH
|%
|%
|%
|-HIM Holtzbrinck 22 GmbH
|%
|%
|%
|-GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII
|50,63 %
|%
|50,63 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Mit Beendigung des Pooling Agreement für Springer Nature AG & Co. KGaA am 4. Oktober 2026 entfällt die Zurechnung der 71.538.141 Stimmrechte (35,97 %) der Springer Science+Business Media Galileo Participation S.à r.l. gemäß § 34 Abs. 2 S. 1 WpHG. Die 100.700.053 Stimmrechte (50,63 %) der GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH werden weiter gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.
Datum
|05.10.2026
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Springer Nature AG & Co. KGaA
|Heidelberger Platz 3
|14197 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.springernature.com
|LEI Code:
|549300UMNC43HQB3JA96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2412074 08.10.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
PlusFrankreichs Haushaltskrise