EQS-PVR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Springer Nature AG & Co. KGaA

Springer Nature AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Springer Nature AG & Co. KGaA Straße, Hausnr.: Heidelberger Platz 3 PLZ: 14197 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 549300UMNC43HQB3JA96

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Beendigung einer Stimmrechtsvereinbarung (acting in concert)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Christiane Schoeller

Geburtsdatum: 25.06.1968

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH



5. Datum der Schwellenberührung: 04.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 50,63 % 0,00 % 50,63 % 198888989 letzte Mitteilung 86,60 % 0,00 % 86,60 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000SPG1003 0 100700053 0,00 % 50,63 % Summe 100700053 50,63 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Christiane Schoeller % % % -Familie Schoeller Verwaltungs GmbH % % % -Monika Schoeller Familiengesellschaft mbH & Co. KG % % % -Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Gesellschaft mit beschränkter Haftung % % % -Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG % % % -Georg von Holtzbrinck Internationale Medienbeteiligungen GmbH % % % -HIM Holtzbrinck 22 GmbH % % % -GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII 50,63 % % 50,63 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung: 04.10.2026

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Mit Beendigung des Pooling Agreement für Springer Nature AG & Co. KGaA am 4. Oktober 2026 entfällt die Zurechnung der 71.538.141 Stimmrechte (35,97 %) der Springer Science+Business Media Galileo Participation S.à r.l. gemäß § 34 Abs. 2 S. 1 WpHG. Die 100.700.053 Stimmrechte (50,63 %) der GvH Vermögensverwaltungsgesellschaft XXXIII mbH werden weiter gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet

Datum

05.10.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung: 04.10.2026Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA Heidelberger Platz 3 14197 Berlin Deutschland Internet: www.springernature.com LEI Code: 549300UMNC43HQB3JA96

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