EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Abschnitt 8 – Das Online-Formular lässt nur zwei Dezimalstellen zu, daher wurden 3,01 % anstelle der genaueren Angabe von 3,0046 % eingegeben. Die in diesem Formular beschriebenen Positionen werden von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV a.s. gehalten, einem Fonds mit Umbrella-Struktur mit Sitz in Tschechien. Pale Fire Capital investiční společnost a.s. ist der Anlageverwalter der Pale Fire Capital SICAV a.s.