Exporte sinken erneut - "Bisherige Belebung nur ein laues Lüftchen"

Berlin, 08. Okt (Reuters) - ⁠Der deutsche Exportmotor ist im Sommer ins Stottern geraten: Das Auslandsgeschäft schrumpfte im August überraschend den zweiten Monat in Folge. Wegen der schwächeren Nachfrage aus Europa und den USA sanken die Ausfuhren um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 137,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen ‌mit einem Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet. Schon im Juli waren die Ausfuhren um 0,5 Prozent zurückgegangen, womit eine Serie von fünf Anstiegen in Folge endete.

"Der jetzige Rückgang zeigt, dass die Exportbelebung nur ein ⁠laues Lüftchen war", ⁠sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. Im ersten Halbjahr lief das Auslandsgeschäft noch unerwartet gut und schob die Konjunktur in Europas größte Volkswirtschaft an. Dazu trug auch bei, dass asiatische Konkurrenten unter Lieferkettenproblemen durch den Krieg im Nahes Osten stärker litten als die deutschen Unternehmen. Der unerwartete Rückschlag bei den Ausfuhren dürfte die Konjunktur im gerade beendeten dritten Quartal belastet haben. "Es wird wohl lediglich zu einem kleinen Wachstum reichen", ‌erwartet der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel.

Banken-Ökonomen sehen im Niedrigwasser ‌im Rhein einen Grund für die Exportflaute im Sommer. "Die schwache Entwicklung in Juli und August könnte ein Hinweis darauf sein, dass niedrige Wasserstände die Wirtschaft belasten", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Rekordtiefstände auf Europas wichtigster Binnenwasserstraße bremsten den Transport aus. Der ⁠Rhein-Anlieger Niederlande gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Viele Waren "Made in Germany" werden vor allem vom Hafen Rotterdam ‌aus per Schiff in alle Welt verschickt.

CHINA-GESCHÄFT WÄCHST

Der erneute Rückschlag ⁠geht vor allem auf die geringere Nachfrage aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und den USA zurück. Die Exporte in die EU fielen um 0,6 Prozent auf 77,5 Milliarden Euro. Die meisten Ausfuhren in ein einzelnes Land gingen erneut in die USA, obwohl diese um 6,3 Prozent auf ‌13,5 Milliarden Euro einbrachen. Das deutsche China-Geschäft wuchs dagegen um ⁠4,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro.

Die deutschen Importe ⁠legten im August im Gegensatz zu den Exporten zu. Sie kletterten um 0,9 Prozent zum Vormonat auf 118,1 Milliarden Euro. Die deutsche Handelsbilanz - Exporte minus Importe - wies ein Plus von 19,5 Milliarden Euro auf.

Die deutschen Exporteure haben ihre Wachstumsprognose in dieser Woche angehoben, da die Ausfuhren trotz der schwachen Sommermonate in den ersten acht Monaten des Jahres um 4,4 Prozent auf 1092,7 Milliarden Euro zulegten. Die Ausfuhren dürften 2026 um 1,0 Prozent steigen, sagte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) voraus. Bislang wurde nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Die Importe sollen wie bislang erwartet 2026 um drei Prozent wachsen. "Der deutsche Außenhandel stabilisiert sich, ⁠aber von einer Trendwende sind wir noch weit entfernt", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Ein Teil des bisherigen Anstiegs sei auf höhere Preise zurückzuführen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)