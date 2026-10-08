EZB hat nach Zinsschritt Inflation weiter fest im Blick

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit Blick auf die Inflationsgefahr im Euro-Raum weiter äußerst wachsam. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Protokollen der September-Sitzung hervorgeht, schätzten die Währungshüter die Risiken für den Inflationsausblick als aufwärtsgerichtet ein. Angesichts der auch durch den Ölpreisschock bedingten hohen Unsicherheit sollte ‌die Kommunikation der EZB allerdings neutral bleiben.

So solle nicht der Eindruck erweckt werden, die im September beschlossene Zinserhöhung sei ein weiterer Schritt in einem vorgegebenen Straffungszyklus. Zugleich ⁠wollten die ⁠Währungshüter aber auch nicht signalisieren, dass es sich um die letzte Zinserhöhung handle. "Gleichzeitig war anhaltende Wachsamkeit unerlässlich", heißt es in den Protokollen.

Der Energieschock könnte sich nach Einschätzung der EZB weiter verschärfen, und seine Auswirkungen auf andere Preise und die Löhne könnten stärker ausfallen als derzeit erwartet. Insbesondere die Gaspreise könnten bei weiteren Versorgungsunterbrechungen oder einem ungewöhnlich kalten Winter ‌bei gleichzeitig niedrigen Speicherständen steigen, so die Sorge der ‌Notenbanker. Je länger die Energiepreise hoch blieben, desto wahrscheinlicher sei es, dass sie die allgemeine Inflation in die Höhe trieben.

"Schock mittels Größe"

Die EZB will vermeiden, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig ⁠verändert. Denn die vom Iran-Krieg angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen die Gefahr, ‌dass sich im Zuge sogenannter Zweitrundeneffekte Löhne und ⁠Preise gegenseitig hochschaukeln. Laut dem slowenischen Notenbankchef Primoz Dolenc gibt es dafür zurzeit keine Anzeichen: "Dies ist ein wichtiger Faktor bei unseren Entscheidungen, da Zweitrundeneffekte zu einer hartnäckigeren Inflation führen", sagte er Reuters.

Teure Energie hat die Inflation im Euro-Raum im ‌September auf den höchsten Stand seit drei ⁠Jahren katapultiert. Die Verbraucherpreise stiegen um 3,8 ⁠Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die EZB geht davon aus, dass die Gesamtinflation noch bis in die erste Jahreshälfte 2027 deutlich über ihrem Zielwert von 2,0 Prozent bleiben wird.

Laut Chefvolkswirt Philip Lane handelt es sich beim derzeitigen Energiepreisanstieg um einen Schock mittlerer Größe, der eine moderate geldpolitische Reaktion erfordere. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank auf ihrer Sitzung Ende des Monats den Leitzins bei 2,50 Prozent konstant hält und ihn im Dezember weiter anheben wird. Es wäre der ⁠dritte Schritt nach oben in diesem Jahr.