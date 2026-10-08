Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGRANABericht 2. Quartal 2027
AritziaBericht 2. Quartal 2027
Fast RetailingBericht Geschäftsjahr 2026
Helen of TroyBericht 2. Quartal 2027
KewpieBericht 3. Quartal 2026
LIFE CORP.Bericht 2. Quartal 2026
NovaGold ResourcesBericht 3. Quartal 2026
PepsiCoBericht 3. Quartal 2026
RorzeBericht 2. Quartal 2026
Seven & IBericht 2. Quartal 2027
SUGIBericht 2. Quartal 2026
SüdzuckerBericht 2. Quartal 2027
TescoBericht 2. Quartal 2027
TilrayBericht 1. Quartal 2027
Wallix GroupBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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LIFE CORP.

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