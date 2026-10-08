Fraktionschefs: Koalition will Reformen zügig umsetzen
Berlin, 08. Okt (Reuters) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben vereinbart, die verabredeten Reformen "zügig" umzusetzen. In einer am Donnerstag an die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD verschickten SMS bezeichneten die Fraktionschefs die Atmosphäre im Koalitionsausschuss am Mittwochabend als "gut und konstruktiv". "Wir sind uns bewusst, dass unsere Demokratie in diesen Tagen vor einer historischen Bewährungsprobe steht", heißt es in der Reuters vorliegenden SMS. "Wir sind fest entschlossen, unser Land nicht den Extremisten zu überlassen", schreiben Unions-Fraktionschef Thorsten Frei, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch weiter.
Die Koalition sei sich einig, dass wirtschaftliches Wachstum, sichere Arbeitsplätze und der gesellschaftliche Zusammenhalt im Zentrum des weiteren Arbeitsprogramms stünden. "Deshalb hat der Koalitionsausschuss sämtliche aktuellen Themen besprochen, um die damit verbundenen Vorhaben zügig zum Abschluss zu bringen." Die Koalitionsspitzen hatten am Mittwochabend viereinhalb Stunden beraten.
Das Treffen diente vor allem der Rückversicherung beider Seiten, dass man noch zu den im Juli verabredeten Reformprojekten steht. Im Vorfeld war bereits betont worden, dass man keine neuen Beschlüsse treffen wolle. Zuletzt hatte es in der schwarz-roten Koalition neue Diskussionen über die geplanten strukturellen Reformen in der Pflegeversicherung und über die Höhe der Zuckersteuer gegeben.
(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)