Fraktionschefs: Koalition will Reformen zügig umsetzen

Berlin, 08. ⁠Okt (Reuters) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben vereinbart, die verabredeten Reformen "zügig" umzusetzen. In einer am Donnerstag an die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD ‌verschickten SMS bezeichneten die Fraktionschefs die Atmosphäre im Koalitionsausschuss am Mittwochabend als "gut und konstruktiv". "Wir sind uns bewusst, ⁠dass ⁠unsere Demokratie in diesen Tagen vor einer historischen Bewährungsprobe steht", heißt es in der Reuters vorliegenden SMS. "Wir sind fest entschlossen, unser Land nicht den Extremisten zu überlassen", schreiben Unions-Fraktionschef Thorsten Frei, CSU-Landesgruppenchef ‌Alexander Hoffmann und SPD-Fraktionschef Matthias ‌Miersch weiter.

Die Koalition sei sich einig, dass wirtschaftliches Wachstum, sichere Arbeitsplätze und der gesellschaftliche Zusammenhalt im Zentrum des ⁠weiteren Arbeitsprogramms stünden. "Deshalb hat der Koalitionsausschuss sämtliche aktuellen Themen ‌besprochen, um die damit ⁠verbundenen Vorhaben zügig zum Abschluss zu bringen." Die Koalitionsspitzen hatten am Mittwochabend viereinhalb Stunden beraten.

Das Treffen diente vor allem der Rückversicherung beider ‌Seiten, dass man noch ⁠zu den im Juli verabredeten ⁠Reformprojekten steht. Im Vorfeld war bereits betont worden, dass man keine neuen Beschlüsse treffen wolle. Zuletzt hatte es in der schwarz-roten Koalition neue Diskussionen über die geplanten strukturellen Reformen in der Pflegeversicherung und über die Höhe der Zuckersteuer gegeben.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)