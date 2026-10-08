Grüne planen Staatsumbau und neue Steuern gegen Rechtsruck

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 08. Okt (Reuters) - Die Grünen wollen mit einer wirtschaftspolitischen Neuausrichtung und weitreichenden Staatsreformen das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen und dem Vormarsch der AfD begegnen. Die Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak legten dazu am Donnerstag in Berlin zwei Leitanträge für den Bundesparteitag im Dezember vor. Man müsse aus dem Modus herauskommen, "nur noch die Wohlstandsverluste zu ‌verteilen, sondern es schaffen, neuen Wohlstand zu erwirtschaften", sagte Banaszak. Dabei räumt die Parteispitze auch Fehler aus ihrer Regierungszeit ein und will ihren Politikstil ändern.

Brantner forderte einen grundlegenden Wandel im Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. "Nicht ⁠wir sagen, was ⁠jeder zu tun hat, sondern wir ermöglichen jenen, die einen Plan haben für ihr Leben, für ihre Unternehmen, den auch entsprechend umsetzen zu können", sagte Brantner. Die Partei wolle sich vom bisherigen Kontrollansatz verabschieden. "Wir wollen weg von dem klassischen Generalverdacht, der Kontrolle von allem, hin zu einem risikobasierten Kontrollieren, mit gleichzeitig dann aber auch härteren Sanktionen für die schwarzen Schafe."

Banaszak plädierte für eine Staatsreform, die über bisherige Föderalismusreformen hinausgehe. "Der Staat ist ‌zuweilen omnipräsent, allgegenwärtig, an Stellen, wo Menschen eigentlich gar nicht genervt ‌werden wollen", sagte Banaszak. "Und gleichzeitig versagt der Staat oder fehlt, wo er eigentlich gebraucht würde." Auch die Grünen selbst müssten ihre politische Arbeit verändern. Banaszak forderte: "Weniger Belehrung, mehr Begegnung, weniger Kulturkampf, mehr Gespräch auf Augenhöhe."

PARADIGMENWECHSEL BEIM BÜROKRATIEABBAU

Im Zentrum der ⁠Vorschläge steht das Ziel, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg stärker zu verbinden. Dazu schlagen die Grünen einen Paradigmenwechsel beim ‌Bürokratieabbau vor: Berichts- und Dokumentationspflichten sollen grundsätzlich abgeschafft werden, ⁠sofern sie nicht neu begründet werden.

Zugleich verlangt die Oppositionspartei eine härtere Handelspolitik gegenüber China. So soll die staatliche Förderung von Elektroautos auf in Europa produzierte Modelle beschränkt werden. Gegen große US-Technologiekonzerne fordern die Grünen eine Digitalsteuer, die auch auf nationaler Ebene starten könne.

In der Steuerpolitik sieht der Antrag ‌eine Entlastung von Arbeit und eine stärkere Belastung von Kapital ⁠vor. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll um ⁠500 Euro und der Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1500 Euro steigen. Im Gegenzug sollen Vermögen ab 500 Millionen Euro stärker zur Finanzierung etwa von Sicherheit und Verteidigung herangezogen werden.

Weitreichende Reformen schlagen die Grünen auch bei der Rente vor. Die abschlagsfreie Frührente soll auf Beschäftigte beschränkt werden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten können. Eine paritätisch finanzierte Betriebsrente soll für alle Arbeitgeber schrittweise verpflichtend werden. Eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wird als "angemessen" bezeichnet, wenn die Lebenserwartung steigt. Das Rentenniveau soll aber nicht unter 48 Prozent sinken.

In einem zweiten Antrag zur Erneuerung der Demokratie fordert die Parteispitze neben einer Staatsreform auch eine bessere finanzielle Ausstattung der ⁠Kommunen und ein konsequentes Vorgehen gegen "Verfassungsfeinde". So soll ein mögliches AfD-Verbot verfassungsrechtlich geprüft werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)